Privée de wild-card, Loïs Boisson devra jouer sa place à Wimbledon en qualifications

Loïs Boisson, révélation du dernier Roland-Garros, ne disputera pas directement le tableau principal de Wimbledon cette année. La jeune Française de 22 ans, pourtant demi-finaliste à Paris, n’a pas obtenu de wild-card. Elle devra ainsi passer par les qualifications sur gazon, une surface encore inédite pour elle en match officiel.

Une absence remarquée parmi les invitées

Bien qu’elle ait impressionné à Roland-Garros en battant notamment Jessica Pegula et Mirra Andreeva, des joueuses du top mondial, Loïs Boisson n’a pas été retenue parmi les huit joueuses invitées à Wimbledon. Pourtant, son parcours récent pouvait laisser espérer une sélection, mais le tournoi londonien a privilégié ses locales. La Britannique Heather Watson, ainsi que ses compatriotes Jodie Burrage, Harriet Dart et Francesca Jones, figurent toutes parmi les heureuses élues.

Les organisateurs ont également misé sur la nouvelle génération britannique avec les jeunes talents Hannah Klugman, Mika Stojsavljevic et Mingge Xu. Enfin, l’ancienne double championne de Wimbledon, la Tchèque Petra Kvitova, a reçu la dernière invitation, récompensant son retour après une pause maternité. Dans ce contexte, la Fédération française, sans accord spécifique avec le All England Club, n’a pu obtenir de place réservée pour ses joueuses prometteuses.

Un passage obligé par les qualifications

Arrivée en Angleterre pour démarrer sa préparation, Loïs Boisson devra donc passer par la case qualifications à Roehampton, dès lundi prochain. Actuellement 67e mondiale, son classement n’était pas suffisant au moment de la clôture des inscriptions pour intégrer le tableau principal. Cette situation illustre les limites imposées par l’absence de partenariat entre la FFT et Wimbledon.

Pour Boisson, ce sera aussi une première : elle n’a jamais joué de match officiel sur gazon. Spécialiste de la terre battue, elle devra s’adapter rapidement aux spécificités de la surface verte, réputée pour sa rapidité et son faible rebond. Pour prétendre à une place dans le grand tableau, la Française devra enchaîner plusieurs victoires en l’espace de quelques jours, face à une concurrence relevée et expérimentée sur cette surface.

Caroline Garcia également écartée

Autre absence notable, celle de Caroline Garcia, ex-numéro 4 mondiale. Désormais classée 162e, la joueuse française n’a pas non plus obtenu de wild-card, malgré l’annonce récente de sa retraite prochaine. Comme Loïs Boisson, elle passera elle aussi par les qualifications pour tenter de décrocher une place dans le prestigieux tableau principal.

Cette décision interroge, surtout au regard du palmarès et du nom de Garcia dans le monde du tennis. Toutefois, Wimbledon semble avoir misé avant tout sur la jeunesse locale et sur des profils plus médiatisés en Angleterre, sans faire d’exception pour les anciennes gloires ou les nouvelles étoiles montantes internationales.

