Difficile de choisir une école à Cambridge ? Voici le top 10 recommandé par les étudiants

Choisir un collège à Cambridge est une décision cruciale pour quiconque souhaite rejoindre cette prestigieuse université. L’ambiance, les traditions, l’emplacement et les spécialités académiques varient considérablement d’un collège à l’autre. Voici, selon les étudiants eux-mêmes, les 10 meilleurs collèges de l’université.

10. Trinity Hall : un équilibre entre tradition et modernité

Trinity Hall, cinquième plus ancien collège de Cambridge, se distingue par sa position centrale le long de la rivière Cam. Il mélange harmonieusement bâtiments historiques et installations modernes comme la bibliothèque Jerwood de 30 000 volumes. Ce collège de taille moyenne, accueillant environ 650 étudiants, attire grâce à sa vie sportive active et son atmosphère à la fois rigoureuse et chaleureuse.

Les étudiants apprécient :

le charme ancien des infrastructures

la proximité avec les commodités du centre-ville

la qualité des installations sportives disponibles

9. St Catharine’s College : l’esprit de communauté au cœur de la ville

À lire Étudiants à court d’argent ? Voici 7 solutions concrètes pour mieux gérer votre budget à l’université

Surnommé “Catz” par ses membres, St Catharine’s est un choix prisé pour sa taille réduite et son ambiance conviviale. Situé au centre de Cambridge, il favorise un fort esprit de camaraderie entre étudiants. Il propose une combinaison harmonieuse de bâtiments anciens et d’équipements modernes comme le centre McGrath.

Si le collège est très accessible, il n’est pas l’idéal pour les activités nautiques sur la rivière telles que le punting, à cause de son absence d’accès direct à l’eau. En revanche, sa localisation facilite largement les déplacements quotidiens.

8. Selwyn College : l’approche inclusive

Installé à l’écart des zones touristiques, Selwyn College se veut accueillant pour les étudiants de tous horizons, notamment ceux issus de milieux sous-représentés. Son offre académique diversifiée est complétée par une vie culturelle riche, avec par exemple une forte scène musicale et des événements populaires comme le Selwyn SnowBall.

Le dimanche après-midi est marqué par la tradition du thé en salle commune, un moment apprécié qui renforce les liens entre les étudiants. Selwyn se distingue par une ambiance chaleureuse, moins portée sur la compétition, et une atmosphère propice au bien-être.

7. Emmanuel College : entre rigueur académique et écologie

Emmanuel College séduit les étudiants pour sa réputation académique solide et son engagement environnemental. Il a mis en place des initiatives écologiques à travers le Green Duck Scheme, un programme ambitieux visant la durabilité. À lire Étudiant fauché ? Voici 11 jobs flexibles pour gagner de l’argent sans quitter ton logement

Sa piscine extérieure et ses espaces verts en font un lieu de vie agréable. Situé dans un secteur calme, mais central, il offre un environnement parfait pour les études, avec un bon équilibre entre sérénité et accès à la ville.

6. Queen’s College : charme historique et soutien pédagogique

Queen’s College impressionne par ses constructions anciennes emblématiques au bord de la rivière Cam. Il se distingue également par son engagement envers l’égalité des chances, proposant une année préparatoire aux étudiants en situation de désavantage éducatif.

Avec l’un des chœurs les plus renommés de l’université et une bibliothèque historique majuscule, Queen’s allie culture musicale et excellence académique dans un cadre enchanteur.

5. Churchill College : le royaume des sciences et de la technologie

Moderne et plutôt informel, Churchill s’adresse principalement aux passionnés de sciences, d’ingénierie et de technologie. Il possède un excellent taux de réussite académique et a vu passer pas moins de 32 lauréats du prix Nobel parmi ses anciens élèves.

Le collège, bien qu’un peu éloigné du centre, propose un cadre d’étude moderne, de vastes équipements sportifs et le prestigieux programme de formation Møller Institute, offrant un accompagnement éducatif de haut niveau.

4. Peterhouse : l’ancienneté au service d’une communauté soudée

Plus ancien collège de Cambridge, Peterhouse reste un établissement petit, sélectif et animé d’un fort esprit communautaire. Malgré sa taille, il propose une vie étudiante animée avec chorales, musique et sports à l’honneur.

Avec ses liens académiques forts dans les sciences, notamment grâce à des partenariats avec des institutions internationales comme le CERN, Peterhouse combine excellence discrète et traditions universitaires ancrées.

3. Pembroke College : tradition, diversité et excellence médicale

Fondé en 1347, Pembroke dispose d’un cadre historique enrichi par des rénovations modernes et une intense activité culturelle. Il est particulièrement recommandé aux étudiants en médecine grâce à sa proximité avec l’hôpital Addenbrookes.

Outre ses jardins somptueux et une gastronomie universitaire saluée, Pembroke valorise la diversité à travers des programmes spécifiquement dédiés aux étudiants internationaux et aux séjours d’études à l’étranger.

2. Trinity College : la grandeur académique incarnée

Parmi les plus célèbres, Trinity College est reconnu pour son prestige académique et ses anciens élèves illustres tels qu’Isaac Newton. Son classement élevé dans le Tompkins Table reflète des performances universitaires constantes et remarquables.

Avec ses vastes jardins, ses archives historiques inestimables et sa vie intellectuelle intense, Trinity attire les étudiants en quête d’un enseignement d’excellence, ancré dans l’héritage et l’ambition académique.

1. Christ’s College : au cœur de l’héritage intellectuel

Christ’s College trône en tête du classement, honoré par la mémoire de Charles Darwin, John Milton et une immense collection d’ouvrages. Son impressionnante bibliothèque contient plus de 90 000 textes accessibles aux étudiants.

Il propose une vie étudiante dynamique, avec de nombreuses sociétés artistiques et d’horticulture. Récemment rénovée, sa piscine et sa localisation centrale renforcent son attractivité auprès des étudiants recherchant à la fois excellence, tradition et confort.

Autres recommandations selon les styles de vie

Pour ceux recherchant une vie sociale animée, le collège Clare est réputé pour ses fêtes étudiantes. Les collèges Fitzwilliam, Jesus ou Girton proposent quant à eux une communauté plus soudée et attentive au bien-être collectif.

Enfin, pour un goût prononcé de l’expérience “authentique” de Cambridge, mêlant cérémonies en toge et rigueur historique, les collèges King’s, Pembroke, Peterhouse ou Magdalen représentent un choix incontournable.