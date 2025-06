Tournée 2025 des Lions : le calendrier complet pour suivre tous les matchs en clair sur L’Équipe

La tournée des Lions britanniques et irlandais s’ouvre le 20 juin en Australie et promet dix affrontements de haut niveau. Réunissant les meilleurs joueurs de l’Angleterre, du Pays de Galles, d’Irlande et d’Écosse, elle culminera avec trois test matchs face aux redoutables Wallabies australiens. Tous les matchs seront diffusés en clair sur les chaînes du groupe L’Équipe.

Une tournée emblématique attendue tous les quatre ans

La tournée des Lions britanniques et irlandais est un moment clé observé avec passion par les amateurs du ballon ovale. Organisée tous les quatre ans, elle rassemble la crème du rugby britannique et irlandais pour affronter l’une des nations majeures de l’hémisphère sud. En 2025, c’est en Australie que cette confrontation se déroule, face aux légendaires Wallabies.

Ce rendez-vous mythique s’étale sur plus d’un mois et combine matchs amicaux et matchs officiels en test. L’édition 2025 s’annonce particulièrement intense avec un calendrier rythmé de dix rencontres, où chaque match mettra à rude épreuve la réputation des Lions, connus pour leur puissance physique et leur cohésion inter-nations.

À lire Ménopause et travail : pourquoi les plaintes explosent et comment les employeurs doivent réagir

Un calendrier riche et varié

La tournée s’ouvrira exceptionnellement par un match hors Australie, face à l’Argentine le 20 juin à 21h00 (horaire français), diffusé sur L’Équipe live 1. Ensuite, les Lions s’attaquent aux prestigieuses franchises australiennes :

28 juin : Western Force à 12h00 (L’Équipe)

2 juillet : Queensland Reds à 12h00 (L’Équipe)

5 juillet : New South Wales Waratahs à 12h00 (L’Équipe)

9 juillet : ACT Brumbies à 12h00 (L’Équipe)

Le match du 12 juillet contre une sélection combinée Australie-Nouvelle-Zélande, à 12h00 sur L’Équipe live 1, puis rediffusé à 21h10, sera l’un des temps forts extrêmes de cette tournée très observée, mettant les Lions à l’épreuve face à un alliage détonant de puissance et de technique.

Trois test-matchs décisifs face à l’Australie

Les trois test-matchs contre l’équipe nationale australienne s’annoncent comme les chocs les plus suivis. Ils se dérouleront :

Le 19 juillet à 12h00

Le 26 juillet à 12h00

Le 2 août à 12h00

et seront chacun diffusés en clair sur la chaîne L’Équipe. Ces rendez-vous incontournables viseront à départager deux nations majeures du rugby mondial, avec une forte dimension symbolique pour les Lions, qui ne se déplacent qu’avec les meilleurs éléments de leurs sélections nationales respectives.

Entre ces rencontres, le 22 juillet offrira une opposition contre les Melbourne Rebels à 12h00, à suivre sur L’Équipe live 1, renforçant le rythme soutenu de ce programme. À lire Problèmes de digestion ou de peau ? 6 graines à consommer au bon moment pour des bienfaits réels

Une diffusion gratuite pour une audience maximale

Les amateurs de rugby français bénéficieront d’une couverture en accès libre, grâce au groupe L’Équipe, qui mettra à disposition l’intégralité des matchs en direct ou en différé, sur sa chaîne ou ses canaux digitaux.

Cette initiative traduit une réelle volonté de démocratiser l’accès à l’un des événements les plus prestigieux du rugby d’élite international. En offrant une telle visibilité, L’Équipe renforce son engagement pour le développement de la culture rugby en France.

Cette fidélité à cette compétition exceptionnelle montre combien la passion du rugby transcende les continents et rassemble une communauté fidèle lors de chaque édition.