Défaite contre Botafogo : le PSG doit battre Seattle et compter sur l’Atlético pour passer

Muet face à Botafogo (0-1), le Paris Saint-Germain encaisse sa première défaite dans cette Coupe du monde des clubs et compromet ses chances de terminer en tête du groupe B. Privé de but pour la première fois depuis mars, le club parisien jouera sa qualification contre les Seattle Sounders le 23 juin à Seattle.

Un match sans but qui brise une série

Le PSG est resté muet face à Botafogo, une situation qu’il n’avait plus connue depuis sa défaite contre Liverpool (0-1) le 5 mars dernier. Cette soirée sans inspiration offensive interrompt l’élan parisien dans cette phase de groupes. Malgré une possession de balle supérieure, les Parisiens n’ont jamais réussi à concrétiser, affichant de grandes difficultés à poser leur jeu face à l’agressivité et à l’organisation tactique de l’adversaire.

Le pressing imposé sur des joueurs clés comme Désiré Doué a gêné la création dans l’entrejeu parisien, rendant la relance stérile et les actions dangereuses quasi inexistantes. Ce manque d’efficacité interroge, d’autant que l’équipe avait montré plus de mordant lors de ses précédentes rencontres.

Une équipe remaniée aux limites exposées

Pour cette rencontre contre Botafogo, l’entraîneur parisien a procédé à quatre changements dans le onze de départ par rapport au match contre l’Atlético de Madrid. Cette rotation, censée apporter du sang neuf, a au contraire montré les lacunes collectives du groupe en l’absence de certains cadres.

Le coach brésilien de Botafogo, Renato Paiva, a su tirer parti de cette configuration en mettant en place un plan de jeu précis et efficace. L’équipe brésilienne a souvent anticipé les transmissions parisiennes, ciblé les zones faibles et neutralisé les phases offensives adverses. Une performance tactique qui a étouffé le PSG et semé le doute avant le dernier match décisif de groupe.

Désormais à une position délicate dans le groupe B, le Paris Saint-Germain doit impérativement battre les Seattle Sounders pour espérer terminer en tête. Cette ultime rencontre se jouera lundi 23 juin, à Seattle au stade Lumen Field, à 21h00 heure locale. Les supporters pourront suivre ce match crucial gratuitement sur la plateforme DAZN.

Mais même une victoire face au club américain ne suffira pas si l’Atlético ne s’impose pas dans le même temps contre Botafogo. Le PSG devra donc compter autant sur sa propre performance que sur un coup de pouce des Espagnols pour renverser la situation au classement et éviter une élimination prématurée dans cette Coupe du monde des clubs.