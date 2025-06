OL rétrogradé : les banderoles des Bad Gones réclament le départ de John Textor

John Textor, président de l’Olympique Lyonnais, traverse une zone de turbulences suite à la rétrogradation administrative du club en Ligue 2. Les réactions n’ont pas tardé, notamment du groupe de supporters des Bad Gones, qui expriment leur colère de manière spectaculaire à travers toute la ville de Lyon.

Une rétrogradation qui fait l’effet d’un séisme

La décision de la DNCG, rendue publique mardi, a provoqué une onde de choc chez les supporters. La rétrogradation en Ligue 2, non liée aux résultats sportifs mais à des raisons administratives et financières, remet en question la gestion actuelle du club. Pour beaucoup, cette sanction humiliante est perçue comme une faillite de la direction incarnée par John Textor, propriétaire et président de l’OL depuis 2022.

Dans ce contexte, la légitimité de Textor est violemment remise en cause. Les Bad Gones, fidèle groupe ultra du Virage Nord, ont immédiatement réagi en dénonçant une gestion désastreuse du club et en affirmant que le dirigeant américain n’avait jamais été « l’homme de la situation ». Ils exigent désormais son départ pur et simple.

À lire Covid : comment reconnaître les symptômes du variant Nimbus et s’en protéger efficacement

Des banderoles hostiles déployées dans toute la ville

Mercredi matin, les Bad Gones ont renforcé leur message en passant à l’action. Des banderoles géantes affichant « Textor dehors ! » ont fleuri aux quatre coins de Lyon. Accrochées sur les ponts du périphérique, à proximité du Groupama Stadium ou encore à des lieux emblématiques comme la basilique de Fourvière, ces messages traduisent un ras-le-bol généralisé au sein des supporters.

Ces installations bien visibles rappellent l’intensité de la fracture entre les ultras et la direction actuelle. Leur multiplication dans des lieux stratégiques et symboliques a pour objectif de créer un choc visuel et d’attirer l’attention médiatique sur la détérioration de la situation au club.

Un climat de tension extrême autour du club et de sa gouvernance

Depuis l’arrivée de John Textor, le climat ne cesse de se détériorer. Malgré des ambitions affichées, les résultats sur le plan organisationnel et la relation avec les supporters sont en chute libre. Entre problèmes financiers, absence de transparence sur les décisions stratégiques et rétrogradation inattendue, la colère des fans ne cesse de grandir.

Cette campagne de banderoles reflète un point de rupture. John Textor, jusque-là contesté pour ses choix sportifs et sa communication distante, se retrouve désormais directement ciblé par son propre public. La grogne ne se limite plus aux tribunes du Groupama Stadium, elle s’étend désormais dans tout Lyon avec une grande visibilité.

Dans cette escalade de tension, la pression s’intensifie pour le président américain. Sa capacité à maintenir son poste et à regagner la confiance du public semble de plus en plus compromise. Les supporters réclament des actes forts et une nouvelle direction pour l’avenir du club. À lire Hypersensibilité sensorielle à la maison : les clés d’un aménagement apaisant et durable