Bayern–Flamengo : le réalisme bavarois qualifie Kane et ses coéquipiers face au PSG en quarts

Porté par un Harry Kane en grande forme, le Bayern Munich a dominé Flamengo 4-2 dimanche soir, décrochant ainsi sa place en quarts de finale de la Coupe du monde des clubs. Les Bavarois affronteront le PSG samedi prochain dans un match revanchard plein de promesses.

Un départ tonitruant du Bayern Munich

Le Bayern n’a pas tardé à imposer sa loi. En l’espace de quatre minutes, les Allemands ont inscrit deux buts grâce à une énorme intensité et une pression constante. Dès la 6e minute, un corner de Joshua Kimmich est malencontreusement dévié dans ses propres cages par Erick Pulgar.

À peine le temps pour Flamengo de s’en remettre qu’Harry Kane frappe à la 10e minute. Sa frappe, légèrement déviée par Leo Ortiz, bat le gardien brésilien. Ce but est le fruit d’une récupération haute signée Dayot Upamecano, symbole de l’agressivité mise par les Bavarois dans leur entame.

Malgré une réaction de Flamengo marquée par une frappe puissante de Gerson à la 33e minute, le Bayern réussit à reprendre le large juste avant la pause. Leon Goretzka, d'un tir croisé précis, inscrit le troisième but à la 41e. Manuel Neuer, décisif à la 15e minute sur une tentative de Luiz Araujo, avait permis à son équipe de rester devant au score.

Flamengo y a cru… avant que Kane ne scelle le sort du match

Au retour des vestiaires, Flamengo montre un tout autre visage. À la 54e minute, un penalty est accordé après une main de Michael Olise, et Jorginho le transforme avec sang-froid. Le score est désormais de 3-2, et les Brésiliens reprennent espoir dans une possible remontée.

Mais c’était sans compter sur l’efficacité clinique du Bayern Munich. Sur leur quatrième tir cadré du match, les joueurs de Vincent Kompany trouvent de nouveau le chemin des filets. À la 73e minute, Harry Kane profite d’une erreur défensive pour fusiller le gardien adverse et inscrire un doublé. Quatre tirs cadrés, quatre buts. Le réalisme allemand est implacable.

Alors que la qualification est en poche, Thomas Tuchel fait entrer Thomas Müller à la 90e+3 minute, lui offrant une apparition symbolique. À 35 ans, celui qui incarne depuis plus d’une décennie l’âme du Bayern pourrait vivre ses derniers instants sur la scène internationale avec le club. Ce geste démontre l’importance émotionnelle et historique du joueur au sein de l’effectif bavarois.

Un choc attendu face au PSG

Grâce à cette victoire, le Bayern Munich affrontera en quarts de finale le Paris Saint-Germain samedi prochain. Le match s'annonce explosif, d'autant que les Allemands restent sur une victoire face aux Parisiens il y a sept mois en Ligue des champions. Vincent Kompany pourra compter sur une équipe solide, expérimentée et extrêmement réaliste.

Dans ce remake européen à l’échelle mondiale, tous les regards seront tournés vers Harry Kane, en grande forme, et vers un PSG désireux de prendre sa revanche. Le suspense est total pour cette affiche qui promet spectacle et intensité.