Prestations sociales : ce revirement protège-t-il vraiment les plus vulnérables ?

Sous la pression croissante de sa majorité et face à un tollé politique, le gouvernement britannique a considérablement remanié son projet très controversé de réforme des prestations sociales. Initialement destiné à réaliser 5 milliards de livres d’économies, le plan est désormais assorti de concessions majeures, notamment pour les bénéficiaires actuels.

Des mesures initiales sévèrement contestées

Les premières annonces du gouvernement prévoyaient un resserrement drastique des critères d’éligibilité au Payment for Independence (PIP) dès novembre 2026. À cela s’ajoutait la suppression, à partir de 2028, des évaluations de la capacité de travail utilisées pour déterminer le niveau des aides, ainsi qu’une réduction du montant de l’allocation d’incapacité liée à l’Universal Credit, en particulier pour les personnes âgées de moins de 22 ans.

Plus de 120 députés travaillistes avaient menacé de voter contre le texte, signalant une fronde sans précédent au sein du Parlement. Cette mobilisation a forcé la secrétaire au Travail et aux Pensions, Liz Kendall, à adoucir sa position afin d’éviter une défaite politique. Elle a ainsi annoncé que les bénéficiaires actuels ne seraient pas concernés par les changements annoncés.

Des concessions sous la pression parlementaire

Le gouvernement a opéré un recul partiel en promettant l’indexation de la composante santé de l’Universal Credit sur l’inflation et le lancement d’un examen complet du système PIP. Par ailleurs, les fonds destinés aux programmes de réinsertion professionnelle seront augmentés, avec l’objectif d’accélérer le retour à l’emploi de milliers de bénéficiaires.

Ces annonces ont sans doute calmé une partie de la contestation, mais les nouvelles exigences resteront valables pour toute demande déposée à partir de novembre 2026. Cette disposition continue de susciter des craintes au sein des organisations de défense des droits des personnes handicapées, qui redoutent un accès restreint aux aides essentielles.

Un impact humain et économique largement sous-estimé

Michelle Carson, fondatrice de la société Holmes Noble, a salué le changement de ton du gouvernement, qu’elle considère comme “presque un pas dans la bonne direction”. Néanmoins, elle déplore que le projet maintienne des règles qui priveront de soutien des milliers de futurs demandeurs. Selon elle, l’approche punitive initiale mettait en péril le bien-être de nombreuses personnes et la stabilité du marché du travail.

Elle rappelle que des prestations comme le PIP financent des besoins fondamentaux tels que :

des transports adaptés pour les personnes à mobilité réduite ;

pour les personnes à mobilité réduite ; l’aide de personnels d’accompagnement ;

; ou encore l’accès aux technologies de communication spécialisées.

Ces aides permettent aux personnes concernées de maintenir un certain degré d'autonomie et de participation active à la société.

Des chiffres inquiétants contredisent les objectifs

Le gouvernement prévoit que ces réformes entraîneront la suppression du droit au PIP pour 800 000 personnes d’ici à 2029-2030. En revanche, seuls 60 000 à 105 000 individus parviendraient à retourner sur le marché du travail grâce aux changements envisagés, selon les estimations officielles. Pour Michelle Carson, ce décalage prouve que les réformes relèvent davantage d’une vision comptable que d’une stratégie sociale.

Elle juge inadmissible de traiter les personnes handicapées comme de simples variables de réduction budgétaire. D’autant plus qu’elles contribuent à l’économie britannique à hauteur de plus de 150 milliards de livres par an, selon ses propres données.

Un appel à la concertation avec les acteurs concernés

Pour Carson, toute réforme durable devra passer par une concertation étroite avec les associations représentant les personnes en situation de handicap. Elle souligne qu’un soutien bien conçu profiterait non seulement aux bénéficiaires, mais aussi aux entreprises, en augmentant leur productivité, leur fidélisation et leur stabilité des effectifs.

Elle insiste également sur la nécessité de clarifier au plus vite les modalités d’application du nouveau système. Les bénéficiaires comme les prestataires d’aide et les employeurs attendent désormais des détails précis concernant l’entrée en vigueur du dispositif et ses critères d’évaluation pour éviter tout flou juridique ou administratif.