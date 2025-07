Où regarder la saison 4 de The Bear en streaming ?

La série acclamée The Bear revient pour une quatrième saison très attendue le 26 juin dernier. Le jeune chef Carmy Berzatto, toujours joué par Jeremy Allen White, poursuit sa transformation culinaire avec son équipe dans un climat de plus en plus électrique marqué par des défis financiers inédits.

Disney+, la maison de la série

Pour suivre la quatrième saison de The Bear, les fans pourront retrouver l’intégralité des épisodes dès le 26 juin sur Disney+. En attendant, les trois premières saisons restent disponibles sur la plateforme pour un rattrapage ou un visionnage complet.

Disney+ propose plusieurs formules pour visionner The Bear :

L’offre Standard avec publicités à 5,99 € par mois, avec image en Full HD et deux écrans simultanés

à 5,99 € par mois, avec image en Full HD et deux écrans simultanés Une version Standard sans publicité à 9,99 € par mois ou 99,90 € par an



L’abonnement Premium à 13,99 € par mois ou 139,90 € à l’année, offrant la 4K Ultra HD et jusqu’à quatre écrans simultanés

Ces formules permettent à chacun d’adapter sa consommation de contenu, rendant The Bear accessible à une large audience. À lire Envie d’une déco unique ? Voici 10 objets uniques pour sublimer sa maison

Un retour sous haute tension pour Carmy et son équipe

Dans cette nouvelle salve de dix épisodes, l’équipe du restaurant doit surmonter de graves tensions financières, mettant à mal leur cohésion déjà fragile. Carmy, épaulé par Sydney et Richie, tente de maintenir le cap malgré les obstacles constants qui jalonnent leur quotidien en cuisine. La mission de transformer leur établissement en véritable restaurant gastronomique devient plus difficile que jamais, tant les pressions extérieures et les différends personnels deviennent pesants.

Le casting principal reste inchangé, et les interprétations de Jeremy Allen White, Ayo Edebiri et Ebon Moss-Bachrach continuent de recevoir les éloges des critiques. Chacun apporte sa touche à l’histoire, incarnant des personnages débordants d’émotions, de contradictions et d’ambitions.

Une série culte récompensée à Hollywood

The Bear s’est rapidement imposée comme une référence dans le paysage des séries dramatiques. Récompensée aux Emmy Awards et aux Golden Globes, elle séduit autant par son réalisme brut que par l’intensité de ses scènes, souvent tendues et haletantes. La photographie maîtrisée, le montage nerveux et la narration quasi théâtrale participent à son succès international.

La série a également su parler de thèmes profonds comme le deuil, la quête d’identité et les sacrifices nécessaires dans le monde de la haute gastronomie. Chaque personnage exprime une lutte intérieure, rendant les épisodes aussi captivants qu’émouvants. À lire Où regarder Palmeiras – Chelsea en streaming ?

Une pression qui monte en cuisine

Alors que Carmy tente de poser les bases de son restaurant haut de gamme, les finances vacillent et remettent en question les choix les plus fondamentaux de l’équipe. Entre dettes, fournisseurs exigeants, et ambitions parfois irréalistes, la stabilité du groupe est plus que jamais menacée.

Les relations entre les membres de l’équipe, parfois fraternelles, parfois conflictuelles, se tendent davantage sous le poids du stress. La série montre avec précision le prix à payer pour l’excellence dans un environnement où la pression ne laisse aucune place à l’erreur. Chez The Bear, chaque service est une épreuve, autant émotionnelle que professionnelle.