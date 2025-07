Où regarder gratuitement en streaming la série Nous, les menteurs ?

Sorti en 2015, le roman à succès « Nous, les menteurs » d’E. Lockhart revient sur le devant de la scène avec une adaptation très attendue en série. Les épisodes, produits avec un casting étincelant, seront diffusés à partir du 18 juin 2025, ravivant une intrigue pleine de secrets et de drames familiaux.

Comment voir gratuitement la série sur Prime Video ?

Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, il est possible de découvrir la série gratuitement. Le service Prime Video propose un mois d’essai sans engagement. Il suffit simplement de se rendre sur le site ou via l’applicon et d’activer les 30 jours d’essai.

Une fois la période terminée, l’abonnement coûte 6,99 euros par mois ou 69,90 euros par an. Le désabonnement est toutefois possible à tout moment avant la fin du mois gratuit, permettant ainsi de profiter de l’intégralité de la série dès sa sortie sans payer.

De quoi inciter les fans du roman, mais aussi les amateurs de séries dramatiques aux tensions insulaires, à s'immerger gratuitement dans l'univers troublé de « Nous, les menteurs ».

Un roman générationnel adapté en série

Dès sa sortie, le livre « Nous, les menteurs » a su séduire un large public adolescent avec son mélange de drame psychologique, romance et mystères familiaux. Véritable phénomène littéraire, il s’est imposé comme un incontournable dans les bibliothèques des jeunes lecteurs du monde entier.

L’ouvrage raconte l’histoire de Cadence Sinclair Eastman, 15 ans, issue d’une riche dynastie américaine. Chaque été, elle retrouve son groupe d’amis sur l’île privée de son grand-père. Leur bande, surnommée « Les Menteurs », baigne dans un décor idyllique qui dissimule pourtant de sombres secrets.

Un accident vient bouleverser le cercle fermé des adolescents, laissant planer le doute sur la responsabilité de chaque membre du groupe. Cette révélation progressive constitue la force du récit, à mi-chemin entre le thriller haletant et le drame psychologique au suspense maîtrisé.

Un casting séduisant pour une ambiance envoûtante

Pour retranscrire fidèlement cette atmosphère trouble et intense, Prime Video a misé sur une équipe d'acteurs à la fois populaire et talentueuse. Parmi les noms à l'affiche, on retrouve Emily Alyn Lind dans le rôle de Cadence, connue notamment pour son apparition dans Gossip Girl.

Elle est accompagnée de Caitlin Fitzgerald et Mamie Gummer, deux actrices familières des intrigues dramatiques complexes. Le casting est complété par Rahul Kohli, habitué à l’univers du suspense, et David Morse, qui apporte une profondeur certaine au patriarche de la famille.

Ce choix d’interprètes renforce l’ambition de la plateforme de proposer une adaptation à la fois fidèle au matériau d’origine et capable de capter un nouveau public. L’esthétique promise s’annonce à la fois élégante, mélancolique et visuellement immersive, fidèle à l’atmosphère du roman d’E. Lockhart.

Huit épisodes disponibles

La première saison comprendra huit épisodes centrés sur les personnages et leurs secrets. Une date de sortie mondiale est déjà fixée : le 18 juin 2025 sur la plateforme Prime Video.

Les abonnés pourront ainsi plonger sans attendre dans le quotidien tourmenté de la famille Sinclair, entre mensonges étouffés et vérité à demi révélée. L’adaptation promet de respecter la structure du livre ainsi que ses multiples retournements de situation, offrant une tension qui devrait captiver les fans autant que les nouveaux venus.