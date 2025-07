Licenciements économiques : comment réussir consultations et entretiens individuellement

Les préoccupations majeures des employeurs en ce mois de juin 2025 portent principalement sur les licenciements économiques et les congés parentaux. Les obligations légales en matière de consultation lors des licenciements, les modalités de congés parentaux partagés et les calculs d’indemnités retiennent particulièrement l’attention des services RH.

Des licenciements encadrés par la loi

La consultation lors d’un licenciement économique est l’un des sujets les plus abordés ce mois-ci. Les employeurs doivent comprendre dans quels cas ils sont tenus d’engager une concertation avec les salariés. La distinction entre consultation individuelle et collective est essentielle, tout comme la compréhension des thèmes à aborder : justification économique, mesures de reclassement et conditions financières du départ.

Lorsqu’un employeur envisage un licenciement, l’entretien individuel constitue une étape clé du processus. C’est d’ailleurs la question la plus fréquente de juin. Les dirigeants souhaitent savoir comment structurer cet entretien, sur quels éléments juridiques s’appuyer et comment sécuriser cette démarche. Certains cherchent aussi à mieux adapter leur communication à la sensibilité des salariés concernés.

Par ailleurs, les consultations collectives suscitent également des interrogations. Les ressources humaines s'interrogent sur le contenu à aborder, notamment :

Les raisons économiques justifiant les suppressions de poste

Les critères de départ des salariés concernés

Les mesures d’accompagnement ou de reclassement

Plusieurs demandeurs ont souhaité savoir à quel moment précis il convient d’engager cette consultation collective. La temporalité de cette démarche est cruciale, car un défaut de consultation en amont peut entraîner l’annulation de tout le processus.

Le casse-tête du congé parental

Autre thème majeur ce mois, le congé parental partagé continue d’embrouiller les professionnels du secteur RH malgré son existence depuis plus de dix ans. La question souvent posée concerne le fonctionnement précis de ce dispositif, son articulation avec les congés maternité ou paternité et les règles d’éligibilité. Ce congé partagé permet un aménagement flexible de l’absence parentale, mais reste insuffisamment compris par les petites structures.

En parallèle, le congé parental ordinaire, d’une durée pouvant atteindre 18 semaines non rémunérées, a suscité son lot de questions. Les employeurs souhaitent connaître les critères d’accès, ainsi que ses implications sur les droits du salarié, notamment en matière d’ancienneté et de continuité de service.

Un autre point soulevé concerne l'impact des périodes de congé sans solde sur la relation contractuelle. Certains DRH s'interrogent sur la continuité de service du salarié lors de ces suspensions temporaires du contrat. Cette notion est cruciale lorsqu'il faut évaluer les droits à l'ancienneté ou calculer certaines primes.

Questions diverses et nouvelles pratiques RH

Parmi les autres questions du mois de juin, certaines concernent des notions plus techniques. Par exemple, qu’est-ce qu’une proposition de valeur salariale (EVP) ? Il s’agit d’un outil RH permettant de clarifier les avantages d’un poste au-delà du salaire, en incluant les primes, les conditions de travail ou encore les perspectives d’évolution.

Certains employeurs souhaitent également savoir s’ils peuvent instaurer une période d’essai pour expérimenter une nouvelle organisation flexible. Ce sujet reflète la volonté croissante de nombreuses entreprises d’explorer des modèles hybrides ou des semaines de travail compressées tout en conservant une marge d’ajustement en cas d’échec.

Enfin, plusieurs se demandent dans quelles conditions un employeur peut légalement mettre fin à un contrat pour raison de santé. Si l’état de santé du salarié ne lui permet plus de remplir ses fonctions, des procédures strictes doivent être suivies afin d’éviter tout litige ultérieur.