Est-il bon de boire du lait d’amande ?

Les personnes intolérantes au lait de vache se tournent vers la version végétale. Généralement, il s’agit de protéines non animales, de graisses et d’hydrates de carbone avec de l’eau. Dans les rayons, les rayons, les références se multiplient. Coco, de riz, de soja ou d’avoine, les clients ont l’embarras du choix. De l’avis des connaisseurs, le parfum à l’amande est le plus populaire.

Dès lors, une question se pose. Quelle est la qualité de cette alternative pour votre corps ?

La principale différence entre le lait d’amande et le lait de vache

Comme nous l’avons précisé dans l’introduction, des boissons telles que le lait d’amande ne possèdent pas les nutriments présents dans la version classique. Ici, nous pensons aux vitamines A, B12 et D, ainsi qu’aux calcium, phosphore et potassium.

Interrogée à ce sujet, la spécialiste des aliments Kelly Marrow persiste et signe. Elle s'interroge sur les qualités et les défauts du lait d'amande. pour les allergiques au lactose, est-ce le meilleur compromis ? Sans plus attendre, nous allons tenter de vous dresser le portrait de ce nectar.

Les avantages du lait d’amande

Nettement moins calorique que celui fabriqué par la vache, le lait d’amande est délicieux. En effet, on peut en rajouter dans sa recette sans craindre de dénaturer la saveur initiale. D’ailleurs, en regardant sa fiche nutritionnelle, on se rend à l’évidence. C’est un excellent compromis !

Inconvénients du lait d’amande

Par contre, en contrepartie de la quasi-absence de lipides, le taux de glucide du lait d’amande fait halluciner les experts. Devenu ingrédient no grata des végans, le carré de sucre fait couler beaucoup d’encre. D’autre part, la quantité d’eau défraie la chronique. Par conséquent, sa fabrication est nettement moins respectueuse de l’environnement en raison de la grande quantité d’eau nécessaire à sa fabrication. Enfin, son prix pulvérise des records.

Dans ces conditions, est-ce vraiment utile de miser ses jetons sur le lait d’amande ? Selon la diététicienne, on devrait prendre le problème autrement. Elle a souligné que « tous les substituts de produits laitiers ne sont pas fabriqués avec des ingrédients sains. » Son conseil, c’est de fouiner jusqu’à dénicher la perle rare. Autrement dit, « ceux qui ont une faible teneur en sucre et dont les ingrédients sont faciles à prononcer et à comprendre. » Tout ce qui est « huiles hydrogénées, des colorants et des arômes artificiels » est à zapper de votre quotidien. De petit déjeuner au diner, on fait attention à soi !