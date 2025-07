Perte d’argent avec le Livret A ? Voici pourquoi il s’érode face à l’inflation selon l’INSEE

Dans un contexte économique délicat, garder ses économies sur un Livret A pourrait être une mauvaise idée. L’INSEE tire la sonnette d’alarme : le rendement de ce placement populaire ne suit plus l’inflation. Résultat, certains Français perdraient jusqu’à 7 % de pouvoir d’achat en pensant faire un choix sûr.

Un placement apprécié mais qui rapporte de moins en moins

C’est le livret préféré des Français. Le Livret A attire par sa simplicité, sa sécurité et sa disponibilité. Pas de risque, pas de paperasse complexe, et des intérêts versés chaque année. Pourtant, derrière cette tranquillité apparente, une réalité beaucoup moins réjouissante se cache aujourd’hui.

Ce produit d’épargne rapporte actuellement 3 % net par an. C’est mieux qu’il y a quelques années, lorsque son rendement était quasiment nul, mais cela reste insuffisant face à l’évolution des prix. En 2023 par exemple, l’inflation en France s’est élevée à +5,2 % selon l’INSEE. Autrement dit, en laissant son argent sur un Livret A, un épargnant voit sa valeur fondre doucement mais sûrement.

Un recul du pouvoir d’achat qui peut atteindre 7 %

Dans une note publiée début 2024, l'INSEE est catégorique : un épargnant qui laisse 10 000 euros sur un Livret A trop longtemps perd de l'argent en termes réels. En tenant compte de l'inflation, le pouvoir d'achat associé à cette somme pourrait diminuer jusqu'à 7 % sur douze mois. Cela signifie que ce que vous pouvez acheter aujourd'hui avec, vous ne le pourrez plus demain sans puiser davantage dans votre épargne.

Ce phénomène est d’autant plus frappant que de nombreux Français pensent sécuriser leur argent en le laissant dormir sur ce type de livret. En réalité, ce n’est peut-être plus aussi judicieux qu’avant. D’autres placements, certes un peu plus techniques ou moins liquides, offrent des rendements mieux adaptés à l’inflation actuelle.

Pourquoi le taux du Livret A ne suit pas forcément les prix

Normalement, le taux du Livret A est révisé deux fois par an, en janvier et en juillet. Il est calculé à partir de la moyenne de l’inflation et des taux interbancaires. Mais depuis quelque temps, le gouvernement décide parfois de figer son taux, comme cela a été le cas en 2023 où il est resté bloqué à 3 % malgré une inflation élevée. L’objectif est souvent politique : éviter de trop pénaliser les banques ou de créer des désequilibres dans le logement social.

Résultat, les épargnants doivent patienter pendant que l’inflation grignote leurs économies. C’est là que l’on comprend pourquoi l’INSEE parle de « piège ». Il ne s’agit pas d’un placement risqué, mais d’un placement qui, dans ces conditions, n’est plus protecteur.

Quelles alternatives pour protéger son pouvoir d’achat ?

Heureusement, il existe d’autres options pour les personnes qui souhaitent faire fructifier leur argent sans prendre de risques inconsidérés :

Les livrets boostés proposés par certaines banques en ligne, souvent sur de courtes durées

proposés par certaines banques en ligne, souvent sur de Les comptes à terme , qui offrent un taux fixe garanti , parfois autour de 4 à 5 % pour quelques mois

, qui offrent un , parfois autour de pour quelques mois Les obligations d’État ou d’entreprise, à condition de bien se renseigner sur les frais et la durée

ou d’entreprise, à condition de sur les Les SCPI (sociétés civiles de placement immobilier), pour ceux qui veulent miser sur l’immobilier à rendement régulier

Bien sûr, tout n'est pas aussi simple que le Livret A, mais en période d'inflation, diversifier son épargne est souvent une bonne idée. Cela permet d'éviter de voir fondre la valeur de ses économies, surtout si l'on prévoit un projet important dans les mois ou les années à venir.

Le conseil, c’est donc de garder un œil régulier sur le rendement réel, celui qui prend en compte l’inflation. Parce que même les placements les plus populaires peuvent, à certains moments, faire plus de mal que de bien.