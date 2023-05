Pourquoi mélange-t-on le café avec du sel ?

Le café est l'un des aliments les plus emblématiques et les plus importants au monde, qui accompagne chaque jour le petit-déjeuner.

Il existe plusieurs façons de consommer les grains obtenus à partir du caféier. Sans conteste, la plus populaire est la boisson. Outre le type, la région et la maturité, les gens ont tendance à faire des combinaisons particulières avec les ingrédients en bonus. Vous vous en doutez, le sucre est le plus populaire.

Toutefois, depuis peu, les gens ajoutent un arôme étrange. D’où vient cette étrange lubie de rajouter du sel ? Dans les recettes, on peut éventuellement compris ce rajout. Depuis peu, les spécialistes tirent la sonnette d’alarme à son sujet. En abuser aurait des conséquences fâcheuses sur la santé.

Pourquoi ajouter du sel au café ?

Dans un premier temps, les amateurs de café font un drôle de précision. Le fait de le mélanger avec du sodium permet de changer radicalement son goût initial. Sauf qu’une fois encore, ce n’est pas du goût du personnel soignant.

Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), les sucres libres doivent représentent moins de 10 % des besoins énergétiques totaux. Du reste, après analyse de l'avant et de l'après, une amélioration de la santé est observée si leur consommation est réduite à moins de 5 %. Chez les dentistes, on tient à préciser que le sucre du café provoque des caries et des problèmes dégénératifs. Le diabète sucré ou le cholestérol sont sur les premières marches du podium !

Quand on boit du café pour la première fois, on a tendance à ne pas du tout apprécier sa saveur. Ce n’est qu’en rajoutant un carré de sucre que l’on se sent apaiser. Tout comme le lait, il apaise la situation. Du coup, pour en revenir au sodium, pourquoi mettre de l’huile sur le feu ?

Quelle quantité de sel dois-je mettre dans mon café ?

On l’aura compris, afin de diminuer le malaise provoqué par les premières gouttes de café, le sel semble être un excellent compromis.

Sauf qu’une fois encore, les hautes autorités de santé ne l’entendent pas de cette oreille. Que ce soit lors de la confection de sa vinaigrette ou bien pour donner de la saveur à sa pièce de boucher, on doit faire preuve de prudence. Autrement dit, le taux être inférieur à 5 grammes, donc l’équivalent d’une cuillère à café.

Tout dépend la manière dont vous voyez le café. Est-ce pour partager un morceau de brioche et donc un moment convivial ou bien rester éveillé ? La quantité bue chaque jour dépend de la relation de confiance que l’on a avec son organisme. Comme toujours, après trois ans de pandémie, vous devez surveiller vos arrières.