Drone non autorisé au bal : comment éviter l’amende en filmant légalement vos événements

Un drone a semé la pagaille samedi soir lors d’un bal communal en survolant la scène principale, provoquant l’interruption momentanée de la fête. Si plus de peur que de mal au final, cet incident soulève tout de même quelques questions sur l’usage – parfois imprudent – de ces appareils en pleine foule.

Un vol surprise au-dessus des têtes

Il était un peu plus de 22h quand les premiers regards se sont tournés vers le ciel, attirés par le bourdonnement caractéristique d’un drone. L’appareil, un modèle grand public équipé d’une caméra, a survolé la scène où jouait un groupe de musique local, perturbant les artistes et attirant l’attention des organisateurs. Par précaution, le concert a brièvement été interrompu. Plusieurs personnes présentes ont exprimé leur inquiétude, notamment en raison de la faible altitude du drone et de sa proximité avec les haut-parleurs et les projecteurs.

Le maire adjoint, présent sur place, a rapidement sollicité l’aide de la gendarmerie, qui a pu repérer l’utilisateur de l’appareil à quelques mètres seulement de la piste de danse. Rappelons que tout survol de rassemblements publics est normalement interdit sans autorisation préalable, pour des raisons de sécurité bien compréhensibles.

Un pilote amateur et de “bonnes intentions”

Lors de son audition, le pilote – un jeune homme d'une vingtaine d'années, habitant du village voisin – a expliqué qu'il souhaitait simplement "filmer l'ambiance du bal" pour en faire une vidéo souvenir. Il n'avait pas de mauvaise intention, selon ses dires, mais ignorait l'interdiction de faire voler un drone dans ce type de contexte. Une méconnaissance de la loi qui, malheureusement, n'est pas rare.

Malgré ses explications, la gendarmerie a décidé de confisquer momentanément le drone pour vérification. L’intéressé pourrait se voir rappeler à la loi voire écoper d’une amende, même si aucune charge grave ne pèse contre lui pour l’instant. Les autorités locales ont toutefois tenu à rappeler, via un message diffusé sur les réseaux sociaux communaux, les règles en vigueur concernant l’usage des engins volants.

Ce qu’il faut savoir avant de sortir son drone

Pour rappel, voici les points essentiels à connaître avant de faire s’envoler un drone en France :

Il est strictement interdit de faire voler un drone au-dessus d’une foule ou d’un rassemblement, sans autorisation spécifique de la préfecture.

La hauteur maximale autorisée est de 120 mètres, sauf dérogation.

Il faut éviter les zones proches des aéroports, des hôpitaux et de certains sites sensibles.

En agglomération, un drone équipé d’une caméra nécessite une déclaration préalable auprès de l’administration.

Ces précautions visent évidemment à protéger le public mais aussi le pilote lui-même, en cas d’incident technique ou de chute de l’appareil.

Une scène qui aurait pu mal tourner

Dans le cas présent, tout s’est à peu près bien terminé. Personne n’a été blessé, la soirée a pu reprendre son cours une vingtaine de minutes plus tard et même le chanteur du groupe a pris l’incident avec philosophie, plaisantant au micro après l’interruption. Mais en d’autres circonstances, un tel survol aurait pu avoir des conséquences bien plus sérieuses. Et ce n’est pas la première fois que des drones s’invitent inopinément dans des événements culturels ou festifs, parfois de façon maladroite.

Les drones sont de formidables outils pour capturer des souvenirs, mais leur utilisation nécessite un minimum de réflexion… surtout au cœur d’un bal populaire. À lire Prime de rentrée non reçue ? La CAF promet une régularisation rapide en cours