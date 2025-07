Aménager un jardin partagé ? Ce piège légal méconnu peut tout arrêter

Sur la friche de l’avenue Jean-Jaurès à Lyon, un collectif de riverains a redonné vie à un terrain abandonné en y créant un jardin partagé. Mais cette belle initiative est désormais menacée. Le préfet du Rhône a adressé une mise en demeure aux jardiniers, dénonçant une occupation illégale du domaine public.

Un espace abandonné devenu lieu de vie

Depuis plus d’un an, cette friche urbaine située dans le 7e arrondissement était devenue un endroit chaleureux et vivant. On y trouvait des bacs de culture remplis de légumes de saison, des zones de repos faites de bric et de broc, et même une petite cabane construite avec du bois de récupération. En général, les voisins s’y retrouvaient le week-end, certains y apportaient des plants, d’autres venaient juste boire un café et discuter.

Pour les habitants du quartier, ce jardin a rapidement pris une place à part. Il a permis de faire connaître les pratiques de permaculture, de créer du lien entre les générations, et même d’organiser quelques événements autour de l’alimentation durable ou de la biodiversité locale. Et tout ça, sans budget public ni gros moyens, juste de la volonté collective.

La préfecture tape du poing sur la table

Mais cette belle histoire vient de prendre un virage inattendu. Début juin, le collectif de jardiniers a reçu une lettre officielle les mettant en demeure sous huit jours de quitter le terrain. Dans ce courrier, le préfet évoque une occupation illégale du domaine public, en particulier le fait que le terrain appartient à la SNCF Réseau et est censé rester vierge de toute construction ou usage non autorisé. Le jardin est ainsi considéré comme un "empiètement" non conforme.

Pour les autorités, il ne s’agit pas d’un acte hostile envers les habitants, mais bien d’un rappel au cadre légal. “Nous devons protéger l’usage du domaine public ferroviaire, notamment pour des raisons de sécurité” a précisé la préfecture. Le terrain pourrait être concerné par des projets futurs, voire un aménagement lié au passage d’infrastructures.

Incompréhension et mobilisation du quartier

Du côté des jardiniers, la déception est immense. Ils ne comprennent pas pourquoi leur projet participatif et écologique est aujourd’hui considéré comme illégal. Pour eux, c’est d’autant plus dur que le jardin était devenu un petit symbole d’espoir au cœur d’un quartier en pleine mutation urbaine. Beaucoup espéraient même que la mairie ou la SNCF reconnaîtrait leur engagement citoyen.

Depuis l’annonce de la mise en demeure, le collectif a lancé une pétition et une campagne de mobilisation. Des voisins, des associations locales et plusieurs élus municipaux ont exprimé leur soutien. Une réunion publique est prévue sous peu pour discuter des suites possibles, et plusieurs voix demandent une régularisation temporaire, le temps de trouver une solution pérenne.

Un espoir encore possible ?

Ce n’est pas la première fois qu’un jardin partagé entre en conflit avec les règles d’urbanisme. Mais il arrive aussi que les autorités locales reconnaissent l’intérêt de ces espaces alternatifs. À Paris ou à Marseille, certains terrains « hors tout » ont été régularisés récemment, avec des conventions d’occupation temporaire et un cadre d’usage établi avec les associations.

Pour ce terrain lyonnais, tout n'est peut-être pas encore perdu. Des discussions pourraient s'ouvrir, notamment si la mairie s'implique activement dans le dossier. En attendant, les jardiniers ont suspendu leurs activités, mais ils espèrent encore pouvoir sauver ce petit coin de verdure créé à la main, avec beaucoup de cœur et pas mal de compost.