Cette coopérative en friche risque la fermeture : que dit vraiment le cadastre ?

Ils cultivaient des fraises, du basilic et un peu d’espoir sur une parcelle abandonnée au cœur de la ville. Mais voilà, cette initiative de quartier risque aujourd’hui la fermeture. En cause : un bout de terre considéré comme “zone inconstructible” par le cadastre. Pourtant, aucun béton à l’horizon, juste quelques bacs potagers.

Un terrain désert, transformé en oasis solidaire

Depuis deux ans, la parcelle située entre deux immeubles d’un quartier populaire de la ville de Montreuil avait retrouvé une vie insoupçonnée. Désignée comme “friche urbaine” et laissée à l’abandon par la collectivité, elle a été peu à peu investie par les habitants du quartier.

À l’origine du projet : une petite coopérative autogérée baptisée “Les Buttes Mobiles”. Leur idée était simple et belle : faire revivre ce coin oublié en y installant des cultures partagées, deux composteurs, quelques ruches et même un espace d’accueil scolaire. Le tout dans une ambiance bon enfant, avec des récoltes redistribuées gratuitement dans le quartier. Un vrai coup de cœur local.

Les membres ont fabriqué eux-mêmes les jardinières à partir de bois de récup, ont organisé des ateliers pour apprendre à bouturer, inviter les voisins pour planter des semis, et transformé ce bout de ville grise en petit jardin comestible et collectif. Bref, un projet utile, concret et fédérateur. À lire Aménager un jardin partagé ? Ce piège légal méconnu peut tout arrêter

Et puis un jour, la mairie a envoyé un courrier.

Zone inconstructible : une règle qui bloque tout

Selon les documents cadastraux, le terrain est classé en zone “non constructible”. En clair, cela signifie qu’aucune construction fixe ne peut y voir le jour sans autorisation. Problème : même si la coopérative n’a bâti aucun bâtiment permanent, ses bacs de culture surélevés sont considérés comme des aménagements.

C’est là que le bât blesse. Juridiquement, la mairie estime que la coopérative occupe illégalement une parcelle publique, même si celle-ci n’était plus entretenue ni surveillée. Et ce détail administratif pourrait suffire à faire fermer toutes les installations. Les autorités évoquent un risque de “précédent” si l’on laisse une occupation de terrain s’installer durablement sans cadre officiel.

Du côté des habitants, c’est l’incompréhension. L’espace n’avait aucune fonction avant leur arrivée, et leur action n’a rien de lucratif. Pour eux, parler de “construction” est exagéré.

Mobilisation locale et appel à la négociation

Face à la menace de démolition, la coopérative ne baisse pas les bras. Une pétition de soutien a déjà réuni plus de 3 000 signatures en quelques jours. Les parents d’élèves, les commerçants voisins et même des enseignants locaux ont manifesté leur attachement à ce lieu qui accueille des animations pédagogiques et des événements de quartier. À lire Épargne en chute ? Ce livret à 4,75 % change la donne dès mi-juillet dans 3 banques

Les Buttes Mobiles ont aussi fait appel à des juristes pour trouver une issue plus souple. Ils proposent aujourd’hui de signer une convention temporaire d’occupation avec la mairie ou le service foncier, afin d’encadrer leur présence sans transgresser la réglementation. La balle est désormais dans le camp des autorités locales.

Une initiative plus que jamais d’actualité

Ce genre de projets participatifs fleurit un peu partout en France. Devant le manque d’espaces verts ou l’isolement urbain, de nombreuses collectifs citoyens revalorisent eux-mêmes des terrains à l’abandon. Et malgré les obstacles, l’envie d’agir au niveau local reste forte.

Ce dossier rappelle aussi à quel point la réglementation peut parfois être décalée par rapport à la réalité du terrain. Transformer une friche abandonnée avec des outils simples, cela reste parfois perçu comme une entorse à la norme. Pourtant, sur place, personne ne regrette l’asphalte ni les herbes folles d’avant.

La coopérative attend désormais un retour de la mairie. En attendant, les tomates cerises continuent de mûrir en silence, et les abeilles font le va-et-vient entre les fleurs de coriandre, comme si de rien n’était.