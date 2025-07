Livret dormant : comment éviter la taxe de 2026 qui vise les épargnants seniors

Une nouvelle règle bancaire fait beaucoup parler d’elle : à partir de janvier 2026, les livrets d’épargne jugés « inactifs » et affichant un solde supérieur à 15 000 euros seront soumis à une taxe. Une décision qui inquiète particulièrement les personnes âgées, souvent concernées par ces comptes peu utilisés.

Une mesure qui vise les comptes « dormants »

Cette nouvelle règle a été détaillée dans le cadre du projet de loi de finances 2024. L’objectif affiché est clair : récupérer des fonds sur les comptes épargnés mais jamais (ou très peu) utilisés, ce qu’on appelle aussi les comptes « dormants ». Ce type de compte n’aurait enregistré aucun mouvement pendant plusieurs années, excepté les versements d’intérêts automatiques.

À partir du 1er janvier 2026, si un livret d’épargne est resté inactif pendant au moins cinq ans et que le montant épargné dépasse les 15 000 euros, une taxe pourrait s’appliquer. Le gouvernement parle d’optimiser la gestion de la trésorerie publique, mais cette mesure suscite déjà de nombreuses critiques.

Un impact direct sur les seniors

Les premières personnes visées par cette règle sont souvent… celles qui n'ont pas profité du numérique. Les personnes âgées, notamment les plus de 70 ans, conservent encore parfois des livrets ouverts depuis très longtemps, qu'elles utilisent peu mais qui peuvent contenir des économies importantes accumulées au fil du temps.

Beaucoup ont gardé ces livrets pour transmettre à leurs enfants ou petits-enfants, ou simplement comme une épargne de précaution. Et parfois, l’inactivité s’explique par des problèmes de santé ou un manque d’accompagnement numérique. Pour certains proches, cette mesure ressemble donc à une sanction injuste.

Ce que dit l’administration bancaire

D’après Bercy, le but n’est pas de pénaliser sans discernement. La taxe ne s’appliquera que si aucune opération volontaire (retrait ou versement) n’a été effectuée pendant au moins 5 ans. Les virements automatiques ou les mouvements générés par la banque, eux, ne suffiront pas à éviter l’application de la taxe.

Par ailleurs, les établissements financiers auront l’obligation d’informer leurs clients en amont. Des courriers et notifications devront être envoyés pour prévenir les personnes concernées et leur permettre d’agir avant que la taxe ne tombe. À condition bien sûr que les coordonnées du titulaire soient à jour… ce qui n’est pas toujours le cas.

Quelques solutions simples pour éviter cette taxe

Face à cette règle, certains gestes simples permettront d’éviter les mauvaises surprises. Si vous ou l’un de vos proches avez un livret oublié ou peu actif, voici ce qu’il est conseillé de faire avant 2026 :

Effectuer un virement , même symbolique, tous les deux ou trois ans pour montrer une activité

, même symbolique, tous les deux ou trois ans pour montrer une activité Garder les coordonnées à jour auprès de toutes les banques concernées

auprès de toutes les banques concernées Informer ses enfants ou héritiers de l’existence de ces livrets

de l’existence de ces livrets Se rapprocher de son conseiller pour faire le point sur la situation

C'est aussi une bonne occasion de faire un tri dans ses comptes épargne. Certains produits ne sont plus vraiment adaptés aux besoins actuels, et il est parfois plus intéressant de regrouper ou réinvestir intelligemment. Bref, c'est le bon moment pour passer un petit coup de fil à sa banque.