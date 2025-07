Retraite complémentaire trop basse ? Ce simulateur Agirc-Arrco annonce 72 € de plus par mois

Bonne nouvelle pour les futurs retraités du privé : le régime complémentaire Agirc-Arrco a mis à jour son simulateur en ligne. Résultat ? Une hausse moyenne de 72 euros par mois est annoncée dès le 1er novembre. Voici ce que cela signifie concrètement et pourquoi cela peut faire la différence.

Un coup de pouce bienvenu pour des millions de retraités

Tous les ans en novembre, les pensions complémentaires des retraités du secteur privé sont réajustées, en fonction notamment de l’inflation. Pour 2024, bonne surprise : le montant va être revalorisé de 4,9 %. C’est dans ce cadre que le simulateur de l’Agirc-Arrco vient d’être recalculé, offrant une vision actualisée des futures allocations.

Concrètement, pour une pension moyenne d’environ 1 470 euros bruts par mois, l’augmentation annoncée correspond à une hausse de près de 72 euros mensuels. Et ce n’est pas rien, surtout dans un contexte d’inflation persistante et de pouvoir d’achat mis à rude épreuve.

L’Agirc-Arrco précise que cette revalorisation bénéficiera à plus de 13 millions de personnes déjà à la retraite, mais aussi à celles et ceux qui approchent de l’âge de départ. À lire Ce collégien pensait trouver un caillou : il découvre une météorite rare et précieuse

Comment savoir combien vous allez toucher ?

C’est là que le simulateur entre en scène. Accessible depuis le site officiel de l’Agirc-Arrco, cet outil vous permet d’estimer précisément le montant de votre pension complémentaire. Il prend désormais en compte la revalorisation de 4,9 %, ce qui le rend encore plus utile pour évaluer vos futures ressources avec justesse.

Voici comment l’utiliser en quelques étapes simples :

Rendez-vous sur le site agirc-arrco.fr

Connectez-vous à votre espace personnel avec FranceConnect ou vos identifiants

Accédez à la partie « Estimations de retraite »

Explorez vos différents scénarios de départ (âge, durée de carrière, etc.)

En quelques clics, vous obtenez une simulation actualisée de ce que vous toucherez chaque mois à la retraite. C’est hyper pratique pour anticiper son budget et faire ses choix en connaissance de cause.

Pourquoi cette hausse tombe à pic ?

Ces dernières années, les revalorisations étaient souvent en deçà du niveau réel de l’inflation. Cette fois-ci, l’Agirc-Arrco s’est aligné sur l’évolution des prix à la consommation, ce qui permet au système de mieux soutenir les retraités face à la hausse du coût de la vie.

Derrière ce geste, il y a aussi la solidité financière du régime. Grâce à une gestion prudente, les comptes de l’Agirc-Arrco sont à l’équilibre depuis plusieurs années, ce qui autorise cette revalorisation sans mettre en péril le système. Et dans un climat d’incertitude économique, ce genre de stabilité, ça vaut de l’or. À lire Fiche cadastrale erronée : comment vérifier et corriger ces biens inconnus

Un moment clé pour revoir ses plans

Si vous envisagez de partir à la retraite dans les mois à venir, c’est le bon moment pour faire le point. Cette revalorisation peut avoir un impact réel sur votre niveau de vie futur. Et si vous pensiez repousser votre départ pour optimiser votre pension, ces quelques dizaines d’euros en plus chaque mois peuvent peut-être changer la donne.

En résumé, il ne faut pas hésiter à refaire une simulation personnalisée pour voir ce que vous pouvez espérer toucher. C’est rapide, gratuit, et ça peut vous éviter pas mal de surprises.