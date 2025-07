Hausse des loyers ? La CAF augmente les aides logement de 9 % dès septembre dans les grandes villes

Bonne nouvelle pour des millions de locataires : à partir de septembre 2024, les aides au logement versées par la CAF vont connaître une hausse exceptionnelle. En moyenne, cette revalorisation atteindra +9 % dans les grandes villes, où les loyers ont fortement augmenté. Une mesure attendue qui devrait soulager de nombreux budgets.

Une hausse inédite sur fond de tension immobilière

Ce n’est pas tous les jours qu’une telle augmentation est annoncée. À partir du 1er septembre, la Caisse d’allocations familiales (CAF) va réviser à la hausse les aides personnalisées au logement (APL) et les autres allocations du même type. Selon les premières informations, la hausse moyenne atteindra 9 % dans les grands centres urbains. Du jamais vu depuis des années.

Pourquoi maintenant ? La tension sur le marché du logement, notamment dans les grandes agglomérations comme Paris, Lyon, Marseille ou Lille, s’est nettement accentuée. Les loyers y ont bondi, parfois de plus de 10 % en deux ans. Cette nouvelle indexation des aides a donc pour but de réajuster le montant des versements à la réalité du coût de la vie pour les locataires.

Une revalorisation ciblée, mais pour qui exactement ?

La mesure vise principalement les bénéficiaires des APL, mais aussi ceux des ALS (allocation de logement sociale) et des ALF (allocation de logement familiale). En clair, si vous recevez une aide au logement de la CAF et que vous vivez dans une commune où les loyers ont flambé, vous êtes sans doute concerné.

La hausse ne sera cependant pas uniforme sur tout le territoire. Elle variera selon les zones géographiques, avec une progression plus marquée dans les métropoles et zones tendues. À l’inverse, dans des territoires ruraux ou en baisse de loyers, l’aide devrait rester stable ou progresser plus modérément.

Voici les profils les plus susceptibles de profiter de cette hausse :

Les étudiants locataires dans de grandes villes universitaires

locataires dans de grandes villes universitaires Les familles monoparentales habitant en zone urbaine dense

habitant en zone urbaine dense Les jeunes actifs en début de carrière logeant en métropole

en début de carrière logeant en métropole Les retraités à faibles revenus résidant dans des quartiers en tension

Un calcul réajusté sur la base des loyers récents

Depuis la réforme des APL en 2021, la CAF ajuste les montants tous les trois mois en se basant sur les revenus des 12 derniers mois glissants. Ce système tient mieux compte des changements de situation des ménages. En revanche, l’une des critiques principales portait sur le fait que le montant de l’aide ne suivait pas toujours l’évolution très rapide des loyers, notamment dans certaines villes où la demande explose.

Pour corriger cela, le ministère en charge du Logement a prévu une revalorisation exceptionnelle dès septembre. Elle s’appuiera cette fois sur les nouveaux loyers de référence actualisés en 2024. Résultat, dans certains quartiers très convoités, les aides grimperont bien au-delà de la moyenne de 9 %.

Une aide bienvenue face aux loyers qui s’envolent

Derrière cette hausse, une réalité difficile : de plus en plus de Français peinent à se loger décemment. Selon les dernières données de l'INSEE, le taux d'effort consacré au logement — c'est-à-dire la part des revenus consacrée au loyer — continue d'augmenter dans les grandes agglomérations. Dans certaines villes, les loyers dépassent 30 % voire 40 % du revenu mensuel net.

C’est pourquoi cette hausse arrive à point nommé. Elle ne résout pas les problèmes structurels du marché immobilier, mais elle offre un vrai coup de pouce. Pour certaines familles, cela signifie un gain concret de plusieurs dizaines d’euros par mois. Ce n’est pas une révolution, mais dans le quotidien, ça peut vraiment changer la donne.