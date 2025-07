Rentrée coûteuse ? Voici quand et combien toucherez la prime CAF 2025 par enfant

La Caisse d’Allocations Familiales (CAF) a annoncé que la prime de rentrée scolaire 2025 sera versée à partir du 8 août. Cette aide bien connue des familles vise à alléger le coût des fournitures pour les enfants scolarisés. En moyenne, 414 € par enfant seront versés cette année, un coup de pouce attendu.

Une aide précieuse pour des millions de familles

Comme chaque année, la prime de rentrée scolaire (ARS) revient pour aider les familles à faire face aux dépenses liées au retour en classe. Qu’il s’agisse de cartables, de cahiers ou de vêtements, le budget peut rapidement grimper, surtout quand on a plusieurs enfants.

La bonne nouvelle, c’est que la CAF a confirmé le début des versements à partir du 8 août 2025. Cette date est importante à retenir si vous êtes concernés, car elle permet assez de temps pour faire les courses scolaires avant la rentrée prévue début septembre.

Le montant moyen de cette aide s'élève cette année à 414 € par enfant, mais il varie selon l'âge des enfants scolarisés et les ressources des parents. C'est clairement un soutien bienvenu pour de nombreuses familles aux revenus modestes.

Qui peut en bénéficier et sous quelles conditions ?

Pour toucher la prime de rentrée scolaire, plusieurs critères doivent être remplis. L’ARS est destinée aux familles ayant des enfants âgés de 6 à 18 ans, qui sont inscrits dans un établissement scolaire (ou suivent des cours à distance avec le CNED par exemple).

Les ressources du foyer ne doivent pas dépasser un certain plafond, fixé chaque année par la CAF en fonction du nombre d’enfants à charge. Si vous êtes déjà allocataire, la démarche est généralement automatique. Sinon, il peut être nécessaire de transmettre un certificat de scolarité ou une attestation d’inscription pour les plus de 16 ans.

Voici les plafonds de ressources pour 2025 à titre indicatif (pour des revenus 2023) :

1 enfant à charge : 25 775 €

2 enfants : 31 723 €

3 enfants : 37 671 €

Par enfant supplémentaire : + 5 948 €

Des montants ajustés selon l’âge des enfants

La moyenne annoncée de 414 € donne une idée globale, mais le montant réel de l’ARS dépend de l’âge de chaque enfant. En 2024, les montants étaient les suivants, et on peut s’attendre à des valeurs similaires en 2025, avec une éventuelle petite revalorisation :

Enfant de 6 à 10 ans : environ 410 €

Enfant de 11 à 14 ans : autour de 432 €

Enfant de 15 à 18 ans : un peu plus de 450 €

Si vous avez plusieurs enfants, la somme peut vite grimper. Et c'est loin d'être négligeable lorsqu'il faut racheter des affaires pour tout le monde d'un coup.

Comment se faire verser l’ARS facilement ?

Les bénéficiaires réguliers de la CAF n’auront normalement rien à faire : si vous êtes éligible et que vos enfants sont déclarés scolarisés, l’aide est versée automatiquement début août sur le compte bancaire renseigné à la CAF.

Pour les enfants entre 16 et 18 ans qui poursuivent leurs études, il faudra simplement confirmer qu’ils sont toujours scolarisés. Cette déclaration peut se faire en ligne, depuis l’espace “Mon Compte” sur le site de la CAF ou via l’application mobile. C’est hyper pratique et rapide.

Une petite vérification vaut toujours le coup : si vos coordonnées bancaires ou votre situation familiale ont changé récemment, pensez à les mettre à jour dès maintenant pour éviter tout souci au moment du versement.

Un petit coup de pouce pour bien démarrer l’année scolaire

Chaque rentrée a son lot de stress, de nouveautés et de dépenses. Grâce à cette aide, des millions de familles peuvent aborder septembre avec un peu plus de sérénité. Même si elle ne couvre pas tout, cette prime est là pour alléger un peu la note.

Et si vous ne savez pas encore si vous y avez droit, n’hésitez pas à faire une simulation directement sur le site de la CAF. Ça vaut le détour pour éviter de passer à côté d’un coup de pouce souvent bien utile.