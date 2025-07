Plafond du Livret A dépassé ? Voici ce que vous risquez et comment éviter l’avertissement

Depuis le 1er juillet, les détenteurs d’un Livret A dont le solde dépasse le plafond légal vont commencer à recevoir un courrier d’avertissement de leur banque. Cette mesure concerne potentiellement plusieurs centaines de milliers de Français qui, souvent sans le savoir, ont versé un peu trop sur ce placement pourtant très populaire.

Un placement très encadré

Le Livret A est sans doute l’un des produits d’épargne les plus connus en France. Plébiscité pour sa simplicité et sa fiscalité avantageuse, il est également très encadré. Son plafond est fixé à 22 950 euros pour un particulier, hors intérêts capitalisés. Concrètement, une fois ce plafond atteint, vous ne pouvez plus alimenter le livret, sauf à travers les intérêts annuels versés par la banque.

Mais dans la pratique, certaines situations mènent à des dépassements involontaires. Par exemple, un virement automatique depuis un compte courant peut passer inaperçu, ou bien un dépôt en agence peut avoir lieu sans attention particulière portée au solde actuel. Résultat : le seuil est franchi sans que la personne ne s’en rende compte.

Les banques en mode alerte

Selon une décision prise par les autorités financières, les banques doivent désormais alerter officiellement leurs clients en cas de dépassement de plafond du Livret A. Cette campagne d'information débute cet été, et les premiers courriers ont commencé à être envoyés depuis le 1er juillet.

Le courrier n’est pas une sanction à proprement parler, mais plutôt une mise en garde. Il informe le titulaire du livret de la situation et rappelle les règles applicables. L’objectif est clairement pédagogique : éviter que les épargnants ne continuent à verser sur un produit qui a déjà atteint sa capacité maximale.

Si aucun retrait n’est effectué pour revenir sous le seuil autorisé, la banque n’acceptera plus de nouveaux versements. Le solde du livret continuera certes à produire des intérêts, mais uniquement sur la portion légalement admise.

Un cas plus répandu qu’on ne le croit

Les dépassements sont loin d’être marginaux. D’après la Caisse des Dépôts, environ 10% des Livrets A en France dépasseraient le plafond, parfois pour quelques euros seulement, parfois beaucoup plus. Ce décalage s’explique aussi par un manque d’information de la part du public sur le mode de fonctionnement précis du produit.

Et puis, il faut dire que le contexte actuel s’y prête : avec un taux d’intérêt fixé à 3% net depuis le 1er février 2023, le Livret A reste l’un des placements les plus sécurisés et attractifs du moment. Nombreux sont donc ceux qui souhaitent l’alimenter au maximum, voire un peu au-delà, pour « en profiter » le plus possible.

Voici ce qu'il faut retenir pour éviter un dépassement :

Vérifiez régulièrement le solde de votre Livret A, surtout après un virement automatique ou un dépôt exceptionnel .

Et si vous avez reçu un courrier cet été, pas de panique. Vous restez évidemment libre de retirer tout ou partie du montant excédentaire et de le replacer sur un autre support, comme un Livret de développement durable et solidaire (LDDS), qui obéit à des règles similaires. Pas de quoi paniquer, mais un petit ajustement peut être utile.