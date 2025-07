Succession : les plus de 65 ans avec un Livret A peuvent exiger un transfert prioritaire

Depuis le 1er juillet 2022, une mesure permet aux héritiers d’une personne décédée de plus de 65 ans de récupérer plus rapidement l’argent déposé sur son Livret A. Ce transfert prioritaire, souvent méconnu, peut simplifier les démarches en cas de succession. Voici ce qu’il faut savoir.

Un coup de pouce pour débloquer l’argent plus vite

Lors d’un décès, les comptes bancaires sont automatiquement bloqués. Et il est parfois long d’accéder aux fonds déposés, notamment sur un Livret A. Mais bonne nouvelle : si la personne décédée avait plus de 65 ans et que son Livret A était domicilié à La Banque Postale, un dispositif facilite les choses pour les héritiers.

Depuis juillet 2022, un transfert prioritaire peut être demandé dans le cadre d’une succession. Cette mesure, plutôt discrète, permet aux ayants droit de débloquer l’argent dans des délais plus courts, sans avoir à attendre la fin du règlement complet de la succession. C’est un coup de pouce bienvenu, surtout lorsque des frais doivent être réglés rapidement.

Qui peut en bénéficier exactement ?

Cette priorité ne concerne que les titulaires d'un Livret A âgés de 65 ans ou plus au moment de leur décès. Ils doivent également avoir été clients de La Banque Postale, car ce dispositif s'applique uniquement dans cet établissement, à ce jour.

Les héritiers doivent prouver leur statut d’ayants droit. Cela peut se faire à l’aide d’un acte de notoriété, d’un certificat d’hérédité ou d’une attestation signée par l’ensemble des héritiers. Il n’y a pas besoin de mandat notarial obligatoire, sauf si la succession est particulièrement complexe.

Comment faire sa demande pour ce transfert ?

La démarche est plutôt simple. Il suffit de se rendre dans un bureau de poste ou de contacter le service héritiers de La Banque Postale en fournissant les documents nécessaires :

Une pièce d’identité

L’acte de décès

Le justificatif d’héritier (preuve de lien de parenté)

Un RIB pour recevoir les fonds

Ensuite, la banque procède à une vérification. Et si tout est en règle, le transfert du solde du Livret A peut être effectué plus rapidement que d’habitude, où il faut souvent patienter plusieurs mois.

Un droit peu connu mais très utile

Beaucoup de familles ne connaissent pas cette mesure, comme en témoignent un grand nombre de partages sur les forums ou réseaux sociaux. Certains héritiers apprennent trop tard qu’ils pouvaient faire accélérer les choses. Dommage, car cette facilité peut éviter bien des complications, surtout lorsque la personne défunte laisse des frais à régler ou des aides à rembourser.

C'est pourquoi il est important de diffuser cette information, même si elle ne concerne qu'un seul établissement bancaire pour l'instant. Elle pourrait inspirer d'autres banques à simplifier à leur tour les démarches successorales. Et franchement, ça vaut le détour quand on voit à quel point les formalités peuvent être pénibles dans ces moments déjà difficiles.