Arrosage en journée interdit : découvrez les nouvelles règles pour éviter l’amende

Arroser son jardin en pleine journée peut désormais vous coûter une amende. Dans certains départements français, les restrictions d’eau s’intensifient à cause de la sécheresse. Et peu importe si votre potager est à l’ombre ou si vous utilisez de l’eau de pluie, les règles sont strictes. Explications.

Des restrictions de plus en plus fréquentes

Avec les fortes chaleurs qui démarrent tôt cette année, plusieurs départements ont déjà franchi un premier seuil de vigilance en matière de ressource en eau. Résultat, des arrêtés préfectoraux sont pris pour limiter la consommation, notamment pour l’arrosage des jardins. Si ces limitations ne sont pas nouvelles, leur sévérité surprend parfois.

Dans certaines zones du sud de la France comme le Var, la Haute-Garonne ou encore les Bouches-du-Rhône, les autorités interdisent purement et simplement d’arroser entre 8h et 20h, même avec de l’eau de récupération. Donc non, même sous un arbre ou dans une partie ombragée, ça ne passe pas. L’idée, c’est de préserver chaque goutte, surtout pendant les heures les plus chaudes où l’évaporation est maximale.

Des sanctions à la clé

Ceux qui ne respectent pas cette consigne ne risquent pas qu'un simple rappel. Des contrôles sont prévus, et les sanctions peuvent aller jusqu'à 1500 euros d'amende pour un particulier. Dans certains cas, les mairies ont mis en place des patrouilles spécifiques pour vérifier les pratiques d'arrosage. Oui, c'est assez fou mais c'est du sérieux.

Ce n’est pas seulement l’arrosage qui est concerné. Le lavage des voitures à domicile, le remplissage des piscines privées ou encore le nettoyage des terrasses sont également encadrés voire interdits selon les niveaux de sécheresse. L’accent est mis sur les usages dits “non prioritaires”.

Arroser intelligemment pour s’adapter

Vu le tournant climatique que prend le climat, il devient essentiel d’ajuster nos habitudes. Voici quelques astuces pour continuer à chouchouter ses plantes sans enfreindre les règles :

Arroser tôt le matin ou tard le soir (avant 8h et après 20h)

ou tard le soir (avant 8h et après 20h) Utiliser un paillage pour garder l’humidité au sol

pour garder l’humidité au sol Cibler uniquement les plantes qui en ont réellement besoin

les plantes qui en ont réellement besoin Opter pour des plantes locales moins gourmandes en eau

moins gourmandes en eau Installer un récupérateur d’eau de pluie (à condition que son usage ne soit pas restreint dans votre région)

De plus en plus de communes offrent aussi des conseils pratiques ou organisent des distributions gratuites de paillage ou de compost. Ça vaut clairement le détour si vous aimez jardiner sans gaspiller.

Un enjeu écologique local devenu quotidien

Ce durcissement des règles peut sembler sévère voire un peu injuste pour ceux qui ont toujours fait attention à leur consommation. Mais au fond, il s’agit d’un effort collectif pour protéger une ressource qui devient rare, même en France. Dans certains villages, les fontaines sont déjà à sec au printemps et les niveaux de certains fleuves inquiètent.

Alors oui, même si vous pensez économiser avec votre baril d'eau de pluie ou en visant le pied de vos tomates, mieux vaut jeter un œil à l'arrêté préfectoral local avant de sortir l'arrosoir.