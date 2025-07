Compost sauvage en bas d’immeuble : le risque légal que vous ignorez peut vous coûter cher

Installer un bac à compost au pied de son immeuble peut sembler être un petit geste pour la planète. Pourtant, certains syndics de copropriété voient rouge quand cela se fait sans leur feu vert. À tel point que des menaces de poursuites ont déjà été évoquées. Petit point sur ce que vous pouvez (et ne pouvez pas) faire.

Composter, oui, mais pas n’importe comment

Depuis quelques années, le compost s’est vraiment invité dans le quotidien des Français. Que ce soit pour réduire ses déchets ou nourrir ses plantes avec un engrais naturel, l’idée séduit. Et avec la loi antigaspillage, chaque foyer doit pouvoir trier ses biodéchets depuis le 1ᵉʳ janvier 2024. Du coup, certains habitants prennent les devants et installent un bac à compost tout seuls, en bas de leur immeuble.

Problème : sans accord du syndic ou de la copropriété, ce geste écologique peut être mal vu. Dans plusieurs villes, des habitants ont ainsi reçu des avertissements car leur bac à compost aurait « porté atteinte à la salubrité » selon le syndic. Un motif qui peut entraîner des poursuites, si une procédure est lancée.

Le syndic, pilier du vivre-ensemble dans l’immeuble

Ce qu’il faut bien comprendre, c’est que les parties communes d’un immeuble ne sont pas un espace libre où chacun peut installer ce qu’il veut. Les décisions concernant les jardins, les cours ou même les pieds d’immeuble doivent être prises collectivement en assemblée générale de copro, avec l’appui du syndic. À lire Familles recomposées : cumulez vos droits à l’allocation de rentrée scolaire facilement

Déposer un bac sans prévenir, même s’il s’agit d’un bac esthétique et bien entretenu, peut entraîner son retrait et parfois même des frais pour l’habitant à l’origine de l’installation. Le syndic peut en effet estimer que cela nuit à l’hygiène si le compost est mal maîtrisé, attire des rongeurs ou dégage des odeurs. Et dans ce cas, « l’atteinte à la salubrité » devient l’argument principal.

Comment créer un compost partagé sans créer de tensions

Heureusement, il y a des solutions pour que tout le monde y trouve son compte. La meilleure option reste d’en parler en assemblée générale de copropriété pour proposer un projet bien ficelé. De plus en plus de villes accompagnent d’ailleurs les collectifs d’habitants pour mettre en place un bac de compost officiel, avec un matériel adapté, des règles claires et un entretien régulier.

Voici ce qu’il est conseillé de faire :

Présenter un projet simple avec un bac adapté et fermé

avec un bac adapté et fermé S’assurer qu’un groupe de volontaires gère le suivi et l’entretien

gère le suivi et l’entretien Proposer une charte d’utilisation pour éviter les déchets non compostables

pour éviter les déchets non compostables Montrer l’intérêt écologique et éducatif du dispositif, surtout s’il y a des enfants dans l’immeuble

Quand tout est fait dans les règles, ce genre d’initiative peut devenir un vrai plus pour le voisinage. Un petit coup de pouce à la planète et un prétexte sympa pour croiser ses voisins.

Il existe aussi des alternatives si les communs de l’immeuble ne s’y prêtent pas : certains quartiers ont des composts de rue officiels ou des jardins partagés dans lesquels on peut déposer ses déchets verts. C’est top quand on n’a pas envie de gérer ça en solo à la maison. À lire CAF : comment toucher la hausse rétroactive des allocs de mars à mai