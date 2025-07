Aide logement bloquée à la CAF ? Voici quoi faire après un oubli de déclaration 2023

Depuis le 1er janvier, la CAF demande à ses allocataires de déclarer leurs revenus de 2023. Sans cette mise à jour, certaines aides peuvent être suspendues, comme l’aide au logement. Et pour plusieurs foyers, cela commence déjà à poser problème. De quoi provoquer des sueurs froides chez ceux qui ont oublié.

Un oubli qui peut geler vos aides

Depuis janvier, la Caisse d’allocations familiales a ouvert la campagne annuelle de déclaration des ressources. Tout bénéficiaire d’une aide régulière doit y participer et déclarer ses revenus de 2023, même s’il ou elle n’a pas eu de changement particulier par rapport à l’année précédente. Si cette démarche obligatoire n’est pas remplie, la CAF suspend le versement de certaines prestations sociales comme l’aide personnalisée au logement (APL).

Et ces derniers jours, plusieurs témoignages ont confirmé que les premières suspensions d’aides ont bien commencé. Sur les réseaux sociaux, des utilisateurs racontent que leur APL a été bloquée courant juin. En cause, un oubli ou un retard de déclaration. « Mon aide a été suspendue à cause d’un oubli, j’ai tout de suite régularisé mais ça fait déjà plusieurs semaines sans versement », partage Léa, 29 ans, locataire à Bordeaux.

Que faire si vos aides sont suspendues ?

Pas de panique si vous n’avez pas encore fait votre déclaration, ou si vos aides sont déjà suspendues. Il est encore possible de régulariser la situation. Une fois la déclaration transmise à la CAF, le versement des aides peut être réactivé de manière rétroactive, à condition que l’on n’attende pas trop. Le plus important est donc d’agir dès maintenant. À lire Familles recomposées : cumulez vos droits à l’allocation de rentrée scolaire facilement

Voici comment procéder pour mettre à jour vos revenus :

Connectez-vous sur votre espace CAF, via le site web ou l’application mobile

Cliquez sur “Déclarer mes ressources annuelles 2023”

Remplissez attentivement les montants perçus l’an dernier (salaires, indemnités, aides, etc.)

Validez l’envoi de votre déclaration

Si vous ne comprenez pas certaines lignes, la CAF propose une rubrique d’aide détaillée pour vous accompagner. Et si besoin, un appel ou une visite à votre agence locale peut aussi débloquer la situation plus vite. Il vaut mieux poser une question maintenant que devoir avancer un mois de loyer complet si votre aide ne revient pas tout de suite.

Pourquoi cette déclaration est obligatoire chaque année

La CAF ajuste chaque année le montant de ses aides en fonction des ressources réelles de l’année précédente. C’est ce qu’on appelle la “contemporanéité des droits” : vos revenus 2023 conditionnent donc vos droits en 2024. Sans cette actualisation des données, l’organisme ne peut pas calculer correctement vos aides, et préfère suspendre les versements plutôt que de vous verser à tort des montants à rembourser ensuite.

C’est pour cette raison que même les foyers stables doivent tout de même confirmer leurs chiffres, comme une sorte de mise à jour administrative indispensable. Et oui, c’est un peu pénible, mais c’est hyper important pour éviter toute coupure inattendue.

Une date limite, mais sans tolérance

Officiellement, il n’y a pas de date unique de clôture, mais en pratique, la CAF laisse jusqu’à courant juin pour faire cette déclaration. Si ce n’est toujours pas fait à ce stade, les aides sont suspendues sans avertissement. Et dans certains cas, cela peut mettre plusieurs semaines avant que le versement ne redevienne effectif, y compris après régularisation. C’est donc vraiment maintenant qu’il faut s’en occuper. À lire Compost sauvage en bas d’immeuble : le risque légal que vous ignorez peut vous coûter cher

Et gardez en tête que cela s’applique aussi à ceux qui ne reçoivent que des aides ponctuelles, ou uniquement le RSA ou la prime d’activité : la déclaration des ressources reste obligatoire dans tous les cas, même si vous pensez ne rien avoir à signaler.

En bref : vérifiez tout de suite votre espace CAF, et déclarez vos revenus 2023 si ce n’est pas encore fait. Ça ne prend que quelques minutes, et ça peut vous éviter une belle galère.