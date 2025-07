PER ouvert avant 2022 : voici le document à remplir avant septembre

Si vous avez ouvert un Plan d’Épargne Retraite (PER) avant 2022, attendez-vous à recevoir un courrier important dans les semaines à venir. D’ici septembre, tous les gestionnaires de PER doivent envoyer un document obligatoire pour mettre à jour certaines informations clés liées à votre contrat.

Pourquoi ce document arrive maintenant

Depuis la création du PER en 2019, beaucoup de choses ont évolué autour de ce produit destiné à préparer sa retraite. S’il a séduit assez rapidement grâce à ses avantages fiscaux et sa gestion plus souple, la réglementation, elle aussi, continue de s’adapter. Et c’est justement la raison de ce courrier : une mise à jour imposée par la loi.

Les assureurs et organismes de gestion doivent donc envoyer ce document à tous ceux qui ont ouvert leur PER avant le 1er janvier 2022. Le but est de s’assurer que chaque épargnant dispose bien des informations mises à jour sur la gestion et les options de son contrat.

Ce qu’il contient exactement

Ce document obligatoire se veut clair et synthétique. Vous y trouverez notamment :

Le mode de gestion choisi par défaut (souvent appelé gestion pilotée à horizon)

Si vous avez oublié les détails de votre PER, cette mise à jour est une bonne occasion de redécouvrir où en est votre épargne, et peut-être même d’ajuster certains choix pour augmenter son potentiel à long terme.

Vérifiez votre adresse postale

Il est conseillé de vérifier que vos coordonnées sont bien à jour auprès de l’assureur ou de la plateforme auprès de laquelle vous avez souscrit. Cela évitera que le précieux document ne se perde. Certains gestionnaires permettront aussi un envoi par email ou via votre espace client en ligne, c’est hyper pratique.

Une bonne raison de faire le point

Recevoir ce document, ce n’est pas juste une obligation administrative. C’est aussi l’occasion de prendre quelques minutes pour revoir votre stratégie retraite. Est-ce que votre niveau de risque vous convient toujours ? Peut-être que certains supports de placement ne sont plus adaptés à votre situation actuelle ou à vos projets futurs.

Si vous l’avez un peu laissé de côté, votre PER mérite sans doute un petit bilan, surtout en période d’inflation et d’incertitudes économiques. Et si vous avez plusieurs contrats, il peut être utile de comparer leurs performances et leurs frais. Parfois, regrouper ses PER peut simplifier les choses et optimiser votre fiscalité.

Pas de panique si vous ne le recevez pas tout de suite

La loi laisse jusqu'à la fin du mois de septembre 2024 aux assureurs pour envoyer ce document. Donc pas d'inquiétude si votre boîte aux lettres reste vide pour l'instant. En revanche, si octobre arrive sans nouvelles, il sera judicieux de contacter votre gestionnaire pour vérifier que tout est en ordre.

Un bon réflexe : gardez ce document précieusement, au format papier ou numérique. Il pourra vous servir lors de votre prochaine déclaration de revenus ou si vous envisagez de transférer votre PER vers un autre organisme.