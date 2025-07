Installer une serre tunnel sans permis : le risque de mise en demeure même en terrain privé

Installer une serre tunnel sur son terrain peut sembler anodin, mais attention aux règles d’urbanisme. Même sur un terrain privé, les autorités peuvent intervenir et adresser une mise en demeure si l’installation est non déclarée ou non conforme. Voici ce qu’il faut savoir avant de se lancer.

Installer une serre tunnel : ce n’est pas toujours autorisé sans formalité

De plus en plus de Français rêvent d’un potager en pleine nature ou d’une belle serre pour cultiver leurs légumes toute l’année. Facile à monter, économique et pratique, la serre tunnel coche toutes les cases. Mais contrairement à ce qu’on pourrait croire, on ne peut pas l’installer n’importe comment, même lorsqu’on est propriétaire du terrain.

En réalité, la construction d’une serre tunnel est encadrée par le code de l’urbanisme. En fonction de sa surface, du type d’usage, de la durée d’installation et du lieu, les démarches administratives changent. Et si vous passez à côté des règles, vous risquez une mise en demeure formelle de la mairie. Certaines communes, en particulier celles situées en zone protégée ou soumise à des règles architecturales précises, sont particulièrement strictes.

Les petits modèles ne sont pas toujours exemptés non plus

On pourrait penser qu'un petit tunnel plastique de moins de 2 mètres ne pose aucun souci, et pourtant… Même les structures légères peuvent être concernées par une déclaration préalable de travaux. Voilà pourquoi il est indispensable de vérifier auprès du service urbanisme de sa commune, avant toute installation.

Si la serre dépasse 5 m², ou si elle est installée pour une longue durée (souvent plus de trois mois), une autorisation peut être exigée. De même, en zone agricole ou naturelle, les règles sont encore différentes : on peut être autorisé à installer des serres, mais uniquement si elles sont liées à une activité professionnelle clairement identifiée.

Voici, à titre indicatif, ce que prévoit la réglementation :

Serre de moins de 5 m² : aucune déclaration obligatoire, mais à vérifier en mairie selon le PLU.

: aucune déclaration obligatoire, mais à vérifier en mairie selon le PLU. Entre 5 et 20 m² : déclaration préalable de travaux quasi systématique.

: déclaration préalable de travaux quasi systématique. Plus de 20 m² : permis de construire obligatoire.

: permis de construire obligatoire. En secteur protégé : autorisation de l’ABF (Architecte des Bâtiments de France) potentiellement requise.

La mairie peut émettre une mise en demeure (et ce n’est pas une blague)

Beaucoup l’ignorent, mais en cas d’installation non déclarée, la mairie peut intervenir. Elle peut adresser au propriétaire une mise en demeure de régulariser la situation, voire de démonter la serre. Et ça peut arriver même plusieurs mois après l’installation, à la suite d’un contrôle ou d’un signalement.

Dans certains cas, si la mise en conformité n’est pas faite dans les délais, des sanctions financières peuvent tomber, voire une obligation légale de démolir la structure. Bref, ce n’est pas un détail administratif à prendre à la légère.

Avant de monter une serre tunnel, le mieux reste donc de se renseigner calmement, et de déposer une déclaration ou une demande de permis si nécessaire. Un simple coup de fil à la mairie peut suffire à éviter bien des tracas. C'est hyper pratique et ça évite de tout devoir démonter quelques mois plus tard.