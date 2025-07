Palettes non ignifugées : comment éviter une mise en demeure pour votre potager urbain

Dans plusieurs villes françaises, des habitants engagés dans le zéro déchet et la transition écologique sont aujourd’hui rappelés à l’ordre. Leurs potagers urbains, souvent clôturés avec des palettes en bois récupérées, font désormais l’objet de mises en demeure. En cause : le bois utilisé n’était pas ignifugé, ce qui pose un problème de sécurité.

Le bricolage responsable remis en question

Depuis quelques années, les potagers partagés poussent dans les jardins collectifs, les cours d’immeuble ou même sur des parkings réhabilités. Le matériel principal ? Des palettes récupérées, souvent issues de zones industrielles ou de chantiers. Pour beaucoup de jardiniers amateurs, c’était une façon économique et durable d’aménager ces nouveaux espaces verts.

Mais certaines communes rappellent aujourd’hui que le bois non traité contre le feu ne respecte pas les normes de sécurité, en particulier lorsqu’il est installé dans des zones publiques, des résidences collectives ou à proximité d’habitations. Résultat : plusieurs collectifs reçoivent des lettres officielles leur demandant de démonter ou de modifier leur installation.

Une logique qui interroge

Ceux qui ont reçu une mise en demeure se sentent pris de court. Beaucoup ne savaient même pas qu’un bois non ignifugé posait problème dans un cadre aussi informel. Pour eux, c’était surtout une solution simple, bon marché et pleine de bon sens. À lire Arroser son potager avec un puits non déclaré : l’amende à 1500 € vous menace

Ce rappel à l’ordre met en lumière une tension plus large entre les politiques locales de verdissement des villes et les réglementations de sécurité. D’un côté, on encourage les bonnes volontés citoyennes à verdir l’espace public. De l’autre, dès que ça prend un peu d’ampleur, des règles strictes viennent compliquer les démarches.

Que risquent réellement les jardiniers urbains ?

Pour le moment, les communes jouent généralement la carte de la pédagogie. Quand elles envoient une mise en demeure, elles laissent souvent aux collectifs un délai pour se mettre en conformité. Mais en cas de non-respect prolongé, les sanctions peuvent aller de l’amende modérée à la suppression pure et simple de l’installation.

Certaines villes proposent déjà d’accompagner les collectifs dans la mise aux normes en fournissant des matériaux ou des conseils techniques. C’est le cas de la métropole de Lyon ou de Strasbourg, où des agents municipaux passent sur place pour évaluer les installations et proposer des alternatives.

Des solutions pour continuer l’aventure

Heureusement, il existe plusieurs manières de sécuriser son potager urbain tout en restant dans une démarche récup’ et écoresponsable. Voici quelques pistes qui ont déjà fait leurs preuves :

Utiliser du bois traité ignifuge dès le départ. On en trouve dans des ressourceries ou chez des fournisseurs spécialisés .

dès le départ. On en trouve dans des ou chez des . Appliquer une peinture ignifuge sur les palettes déjà installées. C’est une solution assez simple et peu coûteuse .

sur les palettes déjà installées. C’est une solution assez . Créer des bordures non combustibles à la base des clôtures : briques, pavés ou tôles recyclées .

à la base des clôtures : briques, pavés ou . Se renseigner auprès de sa mairie pour connaître les alternatives autorisées sur l’espace public ou collectif.

Ce petit rappel à l’ordre peut donc être l’occasion d’échanger davantage avec les collectivités et de construire ensemble des espaces plus sûrs sans renoncer à l’esprit collaboratif et récup’ qui fait le charme des jardins partagés. Cela vaut clairement le détour si on veut que ces initiatives durent dans le temps. À lire Installer une serre tunnel sans permis : le risque de mise en demeure même en terrain privé