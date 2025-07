Arroser son potager avec un puits non déclaré : l’amende à 1500 € vous menace

Utiliser l’eau de son propre puits pour arroser son jardin, ça semble logique… et pourtant, ce n’est pas toujours légal. De plus en plus de particuliers reçoivent des amendes parfois salées pour avoir utilisé une eau qui venait pourtant de leur terrain. Explications sur ce que dit la loi et pourquoi ça coince.

Déclarer son puits est obligatoire, même chez soi

Dans l’imaginaire collectif, on pense souvent qu’un puits personnel signifie « eau privée », donc liberté totale d’utilisation. Mais en réalité, ce n’est pas si simple. En France, même si le puits se trouve sur votre parcelle, vous êtes tenu de le déclarer à la mairie. Depuis un décret de 2008, toute installation de prélèvement d’eau souterraine (forage, puits creusé) utilisée à des fins domestiques doit être déclarée sous un mois à compter de son achèvement.

Et l’usage domestique en question englobe beaucoup plus que l’on pourrait penser : cela ne concerne pas seulement l’eau pour boire ou faire la cuisine, mais aussi pour l’arrosage du jardin, le lavage de la voiture ou encore le remplissage d’une piscine.

Ne pas déclarer son puits est considéré comme une infraction, passible d’une amende pouvant monter jusqu’à 1500 euros. Et les contrôles s’intensifient dans certaines zones, notamment en période de sécheresse. À lire Palettes non ignifugées : comment éviter une mise en demeure pour votre potager urbain

Une ressource naturelle, mais pas privée

Le souci, c’est que l’eau d’un puits ne vous « appartient » pas vraiment. En creusant chez vous, vous allez puiser dans une nappe phréatique, une ressource qui est souterraine mais partagée. Quand les nappes sont basses ou sous surveillance, les autorités locales peuvent interdire les prélèvements non contrôlés.

Il est donc possible qu’un voisin vous signale ou qu’une inspection soit menée si la zone est concernée par un arrêté préfectoral qui limite l’usage de l’eau, même pour les particuliers. Et c’est là que ça peut coincer. Plusieurs jardiniers amateurs ont ainsi reçu des amendes après avoir utilisé leur puits non déclaré.

“On m’a accusé de puiser dans la nappe”, a expliqué un habitant du Sud-Ouest qui utilisait son puits pour ses tomates et son potager. Il assure qu’il n’avait jamais été informé de l’obligation de déclaration.

Comment éviter les ennuis

Pour utiliser de l’eau de puits chez soi en toute légalité, voici quelques bonnes pratiques :

Déclarer votre installation auprès de la mairie , même si elle est ancienne.

, même si elle est ancienne. Connaître les restrictions d’eau locales en période de sécheresse.

en période de sécheresse. Installer un compteur si le volume utilisé dépasse 1000 m³ par an (obligatoire).

si le volume utilisé dépasse 1000 m³ par an (obligatoire). Étiqueter clairement les systèmes de récupération et les différencier si vous utilisez aussi de l’eau de pluie.

et les différencier si vous utilisez aussi de l’eau de pluie. Éviter toute connexion entre votre réseau privé et le réseau d’eau potable, pour éviter les risques de pollution.

Cette réglementation peut surprendre, surtout quand l’eau vient littéralement de son propre jardin. Mais elle s’explique par une volonté de mieux gérer les ressources en eau souterraines, qui sont précieuses et parfois fragilisées. À lire Installer une serre tunnel sans permis : le risque de mise en demeure même en terrain privé

Alors si vous avez un puits chez vous, une petite déclaration en mairie peut vous éviter de gros tracas… et jusqu’à 1500 euros d’amende. Un simple papier et un peu d’info, c’est hyper pratique pour jardiner l’esprit tranquille.