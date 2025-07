Rentrée 2025 : comment obtenir jusqu’à 452 € automatiquement via la CAF pour vos enfants

Bonne nouvelle pour de nombreuses familles : la CAF a commencé à verser automatiquement l’allocation de rentrée scolaire 2025. Dès les premiers jours, plusieurs parents ont remarqué le virement, comme cette maman de deux enfants qui a reçu 452 euros. On fait le point sur les montants, les conditions, et qui est concerné.

Le versement automatique a démarré

Comme chaque année, l’allocation de rentrée scolaire (ARS) est versée courant août. Cette aide est destinée à soutenir les familles aux revenus modestes pour couvrir les frais liés à la rentrée scolaire : cartable, fournitures, vêtements, etc. Cette année encore, la bonne nouvelle, c’est que le versement est automatique pour la majorité des bénéficiaires.

La CAF l’a précisé récemment sur son site : “Le versement de l’allocation de rentrée scolaire a débuté. Vous n’avez aucune démarche à faire si vous êtes déjà allocataire et que votre enfant est bien scolarisé.” Autrement dit, si votre dossier est à jour, vous devriez recevoir la somme sans avoir à bouger le petit doigt.

Une internaute sur X (ex-Twitter) a d'ailleurs partagé qu'elle avait reçu 452 euros pour ses deux enfants. Une aide précieuse au moment où les dépenses explosent avec la rentrée.

Quels sont les montants versés cette année ?

Les montants de l’allocation varient selon l’âge de l’enfant. En 2025, ils ont légèrement augmenté, pour suivre l’inflation. Voici les montants officiels annoncés par la CAF :

416,40 € par enfant entre 6 et 10 ans

439,33 € entre 11 et 14 ans

454,63 € entre 15 et 18 ans

Dans le cas de la maman sur les réseaux sociaux, ses deux enfants se trouvent probablement dans la tranche 6-10 ans, ce qui explique la somme reçue de 452 euros.

Si votre ado a entre 16 et 18 ans, il faut simplement confirmer qu’il est toujours scolarisé en vous connectant à votre espace CAF. C’est rapide et ça permet d’activer le paiement.

Qui peut en bénéficier ?

L’allocation de rentrée scolaire est attribuée sous conditions de ressources. Pour y avoir droit, les revenus ne doivent pas dépasser un certain plafond, qui varie en fonction du nombre d’enfants à charge. Par exemple, pour un couple avec deux enfants, les revenus de 2023 (avis d’imposition 2024) ne doivent pas dépasser environ 32 000 euros.

À noter aussi que l'enfant doit être scolarisé dans un établissement (public, privé, ou à domicile sous certaines conditions), et avoir entre 6 et 18 ans, né entre le 16 septembre 2006 et le 31 décembre 2019.

Si votre enfant a moins de 6 ans mais déjà en CP, vous pouvez aussi recevoir l’ARS. Il faudra envoyer un certificat de scolarité à votre CAF.

Et si je ne l’ai pas encore reçue ?

Pas de panique si rien n’apparaît encore sur votre compte. Les versements sont échelonnés sur plusieurs jours courant août. Il se peut que certaines banques mettent plus de temps à afficher la transaction. Vérifiez votre espace personnel sur le site ou l’application CAF, vous y trouverez la date de paiement prévue.

En cas de souci, mieux vaut contacter rapidement votre CAF pour vérifier que votre dossier est complet. N’attendez pas, car parfois il manque juste une petite info ou un papier pour débloquer le virement.

Petit rappel utile : si vous n’êtes pas encore allocataire de la CAF mais que vous pensez pouvoir bénéficier de cette aide, vous pouvez quand même faire une demande en ligne. C’est simple et ça vaut le détour.