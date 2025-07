Aide à domicile à 25 h/semaine : mon salaire et la réalité des primes mobilité

Travailler comme aide à domicile, c’est créer un lien humain précieux chaque jour. Mais derrière cette vocation se cache une réalité financière souvent peu connue. Une jeune femme partage aujourd’hui son quotidien à 25 heures par semaine, ce que ce métier lui rapporte en fin de mois et pourquoi certaines aides restent malheureusement insuffisantes.

Un métier essentiel, pas toujours reconnu à sa juste valeur

Elle s’appelle Léa, elle a 28 ans, et depuis deux ans, elle travaille comme aide à domicile dans une petite commune des Pays de la Loire. Son contrat prévoit 25 heures par semaine, ce qui, en apparence, semble lui laisser un peu de marge pour elle. Mais en réalité, c’est un emploi très prenant, physiquement et émotionnellement, car elle accompagne des personnes âgées souvent isolées, parfois mal en point.

Son quotidien ? Lever des personnes en perte d’autonomie, préparer les repas, aider à la toilette, faire les courses, un peu de ménage aussi. Et évidemment, beaucoup discuter, écouter, être présente. Malgré tout ça, ce métier reste encore peu valorisé, notamment au niveau du salaire.

“Je gagne entre 780 et 810 euros net par mois”, nous confie Léa. Avec un taux horaire proche du Smic, les aides à domicile ne roulent clairement pas sur l’or. À ce salaire s’ajoute la fameuse prime de mobilité, qui est censée compenser les frais de déplacement entre les domiciles. Mais selon elle, ça ne suffit pas. “Je touche environ 110 euros par mois pour ça, mais avec l’augmentation du prix de l’essence, on est loin du compte.” À lire Modifier un bassin décoratif : ce geste anodin peut vous coûter cher en justice

Des kilomètres avalés pour quelques euros remboursés

Léa n’a pas le choix, elle doit utiliser sa propre voiture tous les jours pour passer d’un domicile à l’autre. Son employeur ne fournit pas de véhicule. En moyenne, elle parcourt entre 25 et 35 kilomètres chaque jour, et comme elle le dit elle-même, “ce sont des petits trajets, mais ils s’accumulent vite”.

La prime de mobilité qu’elle perçoit est plafonnée et forfaitaire, ce qui veut dire qu’elle ne dépend pas réellement du nombre de kilomètres effectués. Résultat, plus elle se déplace, plus elle perd de l’argent. “Il m’arrive de faire deux ou trois visites dans une matinée, puis d’avoir une pause longue avant la tournée du soir. Donc je rentre chez moi, je ressors… C’est fatiguant, et ça use ma voiture.”

Certains collègues ont d’ailleurs fait le choix d’arrêter complètement ou de chercher un emploi en structure, avec moins de déplacement. Léa, elle, continue par attachement à ses bénéficiaires. “Quand vous entrez tous les jours chez une dame de 92 ans qui ne voit presque personne d’autre que vous, vous ne partez pas comme ça.”

Un emploi à temps partiel, mais des journées qui s’étirent

L’un des grands paradoxes du métier, c’est la notion du temps partiel. Officiellement, Léa travaille 25 heures par semaine. Mais dans les faits, sa journée commence généralement vers 8h30 et se termine vers 19h, avec de grands vides entre les interventions.

“Je suis payée uniquement pour mes heures de présence chez les gens, pas pour les temps de trajet ou les pauses forcées entre deux missions. Donc oui, je bosse 25 heures sur le papier, mais je suis mobilisée toute la journée. C’est frustrant, surtout pour organiser sa vie perso à côté.” À lire Rentrée 2025 : comment obtenir jusqu’à 452 € automatiquement via la CAF pour vos enfants

Ce système de travail fractionné rend difficile la prise d’un second emploi ou la reprise d’études à côté, sauf à accepter des semaines épuisantes. Pourtant, de nombreuses aides à domicile souhaiteraient compléter pour atteindre un salaire plus confortable, autour de 1 200 ou 1 300 euros net par mois. Mais ce n’est pas toujours possible, notamment en zone rurale.

Des petites aides, heureusement bienvenues

Malgré les limites, quelques dispositifs permettent d’arrondir un peu les fins de mois, même si leur accès reste parfois complexe. Voici ce à quoi Léa a droit :

La prime de mobilité , environ 110 euros mensuels

, environ 110 euros mensuels Le remboursement partiel des frais de santé via la mutuelle de l’employeur

via la mutuelle de l’employeur D’autres primes occasionnelles, selon les périodes ou les efforts fournis (elles sont rares)

Et pour les repas ? “Je mange souvent dans ma voiture ou je prends de quoi grignoter chez moi entre deux tournées. Il n’y a pas vraiment de pause déjeuner traditionnelle.”

Un métier de cœur, mais à quel prix ?

Ce que Léa retient malgré tout, c’est le sentiment d’être utile. Elle crée des liens, offre de la compagnie et participe au maintien à domicile des personnes âgées, ce qui est essentiel dans notre société vieillissante. “Je ne fais peut-être pas un métier bien payé, mais je fais un métier important, et j’en suis fière.”

Une fierté qui ne compense pas tout. La réalité financière reste difficile. Et comme beaucoup d’aides à domicile, Léa espère des revalorisations concrètes, pas uniquement des belles promesses politiques. “On parle souvent de nous, surtout pendant les périodes de crise, mais les conditions, elles, changent peu. Il serait temps que ça évolue vraiment.”