Vous avez creusé un puits sans autorisation ? Ce nouveau décret vous place dans l’illégalité

Depuis le 1er juillet 2022, forer un puits sans l’avoir déclaré en mairie est considéré comme illégal, même dans les zones rurales où cette pratique semblait jusqu’ici tolérée. Un nouveau décret vient renforcer les règles autour de l’accès à l’eau, avec des sanctions à la clé pour ceux qui ne respecteraient pas les démarches obligatoires.

Des démarches désormais obligatoires

Ce décret, entré en vigueur l’an dernier, s’applique à tous les prélèvements d’eau domestiques. Concrètement, cela concerne les puits, les forages ou encore les sources utilisées principalement pour arroser son jardin, remplir une piscine ou alimenter des installations sanitaires. Jusque-là, certains propriétaires pouvaient penser qu’en creusant sur leur propre terrain, ils n’avaient de comptes à rendre à personne. Mais ce n’est plus le cas aujourd’hui.

Avant d’engager les travaux, il faut désormais déclarer son projet en mairie. Un formulaire spécifique, appelé Cerfa n°13837*02, doit être rempli. Il permet à l’administration de suivre les installations et de mieux réguler l’usage de l’eau, notamment pendant les périodes de sécheresse de plus en plus fréquentes.

Une fois le puits installé, il faut également informer la mairie que les travaux sont terminés. Et petite info utile : même les anciens puits doivent maintenant être enregistrés s’ils ne l’étaient pas encore. Le but est clair : éviter une consommation incontrôlée de l’eau, bien commun à préserver. À lire Camper en forêt : attention aux lampes solaires interdites selon la loi locale

Pourquoi un tel durcissement des règles ?

L’eau potable devient une ressource de plus en plus précieuse. Sécheresses répétées, nappes phréatiques en baisse et tensions sur le réseau public d’eau : le gouvernement veut mieux contrôler les prélèvements, surtout dans les zones où les exploitations agricoles, les particuliers et les industriels se partagent la ressource.

Ce décret vise donc à responsabiliser chacun. Il ne s’agit pas d’interdire l’usage d’un puits, mais de s’assurer qu’il ne nuit pas à l’environnement ou au voisinage. Par exemple, un puits mal entretenu peut contaminer les nappes phréatiques. Et dans certaines régions, des communes ont déjà imposé des restrictions, y compris pour les usages privés.

Il faut aussi savoir que même si on utilise l’eau de son propre puits uniquement pour un usage non potable, comme l’arrosage du potager, la déclaration est tout de même indispensable. Ce point fait souvent débat, mais officiellement, ça ne passe plus sans déclaration.

Des sanctions en cas de non-respect

Oublier ou ignorer cette obligation peut coûter cher. L’absence de déclaration est considérée comme une infraction. Les contrevenants risquent des amendes de plusieurs milliers d’euros, voire la fermeture du puits si celui-ci est jugé dangereux ou non conforme.

Les contrôles peuvent être effectués par les agents municipaux ou ceux de l’Office français de la biodiversité (OFB). En cas de sécheresse ou de restrictions sur l’usage de l’eau, ces contrôles deviennent plus fréquents. Et ce n’est pas réservé aux grandes villes : même en pleine cambrousse, des contrôles sont déjà en cours. À lire Aide à domicile à 25 h/semaine : mon salaire et la réalité des primes mobilité

Voici les étapes à respecter pour creuser un puits en toute légalité :

Remplir le formulaire Cerfa n°13837*02 avant le début des travaux

L’envoyer à votre mairie, de préférence avec un courrier recommandé

Attendre l’accusé de réception de la déclaration

Informer la mairie une fois les travaux achevés

Et, en cas de doute, ne pas hésiter à contacter votre service urbanisme local

Un point de vigilance pour les maisons anciennes

Certains logements possèdent déjà un puits depuis des années, voire des décennies. Si ces installations n’ont jamais été déclarées, les nouveaux propriétaires peuvent se retrouver dans une situation délicate, surtout lors d’une vente immobilière.

Depuis quelque temps, des notaires demandent la régularisation de ces puits avant de finaliser une vente. Pour éviter les mauvaises surprises, mieux vaut donc se mettre en règle, même si on n’utilise l’eau que de temps en temps.

En résumé, c’est terminé l’époque où l’on pouvait creuser son puits « à la cool » dans son jardin, surtout en pensant que personne ne viendrait vérifier. Aujourd’hui, la gestion de l’eau devient un sujet hyper suivi, et mieux vaut être du bon côté des règles.