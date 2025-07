Chien mordeur laissé seul : ce que risque vraiment ce retraité selon la loi

L’aboiement d’un chien affamé a alerté les voisins, révélant une situation choquante : un retraité avait laissé son animal attaché dans la cour de sa maison de vacances, inoccupée depuis plusieurs semaines. Sa justification, pour le moins étonnante, n’a pas manqué de choquer les associations de protection animale.

Un chien livré à lui-même… dans une résidence secondaire

Tout commence dans un petit village de la Loire. Des riverains, intrigués par les aboiements incessants d’un chien, contactent la gendarmerie. Les forces de l’ordre découvrent alors un chien attaché dans une cour, sans eau ni nourriture visibles, complètement livré à lui-même.

Le chien, un berger de taille moyenne, paraît amaigri. L’accès à la maison est visiblement impossible pour lui, et le logement en lui-même semble inhabité. En réalité, cette résidence secondaire est vide depuis un moment et son propriétaire s’y rend très peu.

L'homme finit par être retrouvé : il s'agit d'un retraité vivant à distance du petit village. C'est lui qui "possède" ce chien, bien qu'il l'ait abandonné là sans surveillance, espérant qu'il garde les lieux.

“Il mordait les invités” : une justification troublante

Quand les autorités lui demandent pourquoi laisser un chien seul, attaché, sans surveillance, sa réponse est presque irréelle : “Il mordait les invités.” Cette phrase résume, selon lui, l’impossibilité de garder l’animal chez lui à plein temps. Il aurait donc choisi de le “placer” dans cette résidence pour qu’il surveille la propriété… tout en évitant de le voir au quotidien.

Oui, vous avez bien lu : pour se défaire d’un chien encombrant, le placer seul, sans moyen de fuir, était selon lui “la solution”. Une décision lourde de conséquences, car cela relève clairement d’un acte de maltraitance.

L’état du chien a été jugé préoccupant par les vétérinaires. Assoiffé, amaigri, il a été immédiatement pris en charge par un refuge local.

Une enquête ouverte pour abandon et mauvais traitements

Face à la situation, une plainte a été déposée. Le parquet a ouvert une enquête pour abandon volontaire et mauvais traitements infligés à un animal. Dans ce genre de cas, la loi française prévoit jusqu’à 3 ans de prison et 45 000 euros d’amende.

Ce n'est pas un cas isolé, malheureusement. Chaque été — ou à la veille des départs en vacances — on voit une vague d'abandons d'animaux de compagnie. En France, on parle de plus de 100 000 abandons par an, dont une grande partie pendant la période estivale.

Le problème ici est d’autant plus grave que cet animal n’a pas été livré à une association, ni confié à quelqu’un, mais simplement attaché dans une cour, hors de portée de toute aide.

Les associations de protection animale montent au créneau

Plusieurs associations dans la région se sont mobilisées dès l’annonce de l’affaire. Pour elles, ce cas reflète un « manque total de considération pour les besoins fondamentaux d’un animal ». Laisser un chien sans contact humain, sans abri digne de ce nom, sans accès libre à l’eau, est un acte grave.

Elles rappellent que l’abandon, même s’il ne ressemble pas à un départ sur l’autoroute en lâchant un chien dans les bois, reste un délit. Qu’on l’abandonne attaché dans une cour ou sur le bord d’une route, il s’agit dans les deux cas d’une atteinte à la vie animale.

Et si vous êtes confronté à une situation similaire, voici quoi faire :

Contactez les services vétérinaires départementaux via la DDETSPP

via la DDETSPP Signalez la situation à la gendarmerie ou à la police municipale

municipale Prévenez une association locale de défense des animaux

Même un simple doute peut sauver une vie.

Un chien adopté, ce n’est pas un gardien de chantier

Au fond, cet événement souligne une chose essentielle : adopter un animal n’est pas un acte anodin. Ce n’est pas un objet, ni un système d’alarme sur pattes. C’est un être vivant, qui a besoin qu’on s’occupe de lui, tous les jours, qu’il pleuve ou qu’il fasse beau.

Cette histoire aurait pu finir bien plus mal. Heureusement, grâce à la vigilance du voisinage, le chien a été sauvé à temps. Mais tous n’ont pas cette chance. Alors si un jour vous entendez un chien qui aboie sans interruption près d’une maison vide, prenez deux minutes pour vérifier. Ça peut tout changer.