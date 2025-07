Festival et animaux : pourquoi laisser son lapin une semaine est une très mauvaise idée

Il pensait bien faire en lui laissant sa nourriture et ses jouets, et pourtant… Un adolescent a laissé son lapin dans un cabanon pendant toute la durée d’un festival d’une semaine. Interrogé à la fin de l’événement, il a simplement déclaré : “Il aurait pas aimé la fête”. Retour sur une histoire à la fois absurde et révélatrice.

Une semaine de festival, mais le lapin reste au frais

Le jeune homme, visiblement épuisé mais heureux après avoir participé à un célèbre festival français, a raconté qu’il ne s’était pas senti de ramener son animal avec lui sur place. “Y aurait eu trop de bruit, plein de monde, du stress. Il aurait pas aimé la fête”, a-t-il expliqué, persuadé d’avoir pris la bonne décision.

Avant de partir, il avait préparé le cabanon familial : de l’eau en quantité, une gamelle pleine de granulés, du foin, ses jouets préférés… “Je suis passé deux fois avant de retourner au festival, il allait bien”, a-t-il précisé. Sauf que sept jours, seul, sans surveillance, c’est beaucoup pour un animal aussi sensible que le lapin.

Rappelons qu’un lapin domestique ne tolère pas bien l’isolement prolongé. Il a besoin d’interactions régulières, d’une aération suffisante et d’un environnement propre. Même avec de la nourriture, ça ne suffit pas. À lire Chien mordeur laissé seul : ce que risque vraiment ce retraité selon la loi

Une situation qui interroge plus largement sur la responsabilité

Ce fait divers aurait pu passer inaperçu mais il soulève en réalité une question importante : que fait-on de nos animaux lorsque l’on part en festival ou en vacances ?

Beaucoup de jeunes propriétaires font face à ce dilemme. “On ne peut pas toujours les emmener, et les pensions pour animaux coûtent vite cher”, admettent certains en ligne. Le cas de ce lapin, heureusement en bonne santé au retour, a malgré tout été dénoncé par plusieurs internautes, choqués par le manque de prudence.

Voici quelques solutions simples qui existent pourtant :

Demander à un voisin ou un proche de faire des visites quotidiennes

Utiliser des services de petsitting à domicile, souvent plus abordables que des pensions

Prévoir de partir moins longtemps si aucune option fiable n’est disponible

Anticiper et s’organiser plusieurs semaines à l’avance pour le bien-être de l’animal

Des propos qui font sourire… mais qui font aussi réfléchir

Avec sa phrase “il aurait pas aimé la fête”, le garçon a probablement voulu faire preuve de bon sens, ou d’un brin d’humour maladroit. Mais elle a surtout mis en lumière notre rapport parfois trop léger à la responsabilité d’avoir un animal domestique.

Un lapin, ce n’est pas juste mignon. C’est fragile. Ça a besoin d’attention, et d’un minimum de vigilance, surtout en période estivale où l’on est tenté de penser à tout… sauf à ses oreilles poilues. Pourtant, avec un peu de planification, tout le monde peut passer un bel été, même ceux qui restent à la maison. À lire Chat enfermé chez une voisine : que faire si votre animal disparaît après une garde confiée à distance ?

Derrière cette petite anecdote improbable mais bien réelle, on comprend que la fête, c’est super… mais pas à n’importe quel prix.