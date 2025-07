Oublié 2 semaines dans une chambre, comment ce lapin a survécu grâce à un simple réflexe

Elle pensait qu’il s’était juste mis à l’abri. Pendant deux semaines, une adolescente de 15 ans a involontairement laissé son lapin enfermé dans une chambre chez ses grands-parents. À son retour, elle s’est justifiée en expliquant que « ce n’était qu’un lapin, pas un bébé. » Une réponse qui a vite déclenché de vives réactions.

Un oubli qui a failli coûter la vie à l’animal

L’histoire s’est déroulée dans une maison familiale en province, début juillet. L’adolescente, passionnée par les animaux selon ses proches, avait emmené son lapin chez ses grands-parents pour les vacances. Mais après avoir laissé l’animal dans une chambre avec sa cage ouverte, la porte a été fermée par erreur. Et plus personne n’y est retourné pendant deux semaines.

Ce n’est qu’à la fin de son séjour que les propriétaires se sont aperçus que la chambre était restée close. En entrant, ils ont trouvé le lapin affaibli mais vivant. Il avait rongé un tapis et une boîte en plastique pour essayer de se nourrir et s’hydrater. Heureusement, il a pu être examiné par un vétérinaire. Mais ce sont surtout les paroles de l’adolescente qui ont choqué.

Une réaction perçue comme froide

Interrogée par sa famille sur comment elle a pu oublier son lapin si longtemps, elle aurait simplement répondu : « Mais ça va, c’est qu’un lapin, c’est pas un bébé non plus. » Cette phrase a été rapportée sur les réseaux sociaux par un membre de sa famille. En quelques heures, le post est devenu viral, suscitant des milliers de réactions contrastées. À lire Festival et animaux : pourquoi laisser son lapin une semaine est une très mauvaise idée

Beaucoup d’internautes ont dénoncé un manque de responsabilité, soulignant qu’un animal de compagnie reste un être vivant qui compte sur nous pour survivre. D’autres ont nuancé, évoquant l’âge de l’adolescente et le fait que l’erreur peut arriver. Mais la plupart ont été marqués par l’apparente indifférence dans sa réponse.

Pourquoi cette réponse a autant dérangé

Dans une société de plus en plus sensibilisée au bien-être animal, les mots ont une portée. Dire « ce n’est qu’un lapin » suggère que l’animal a peu de valeur, ce qui irrite de nombreuses personnes aujourd’hui. Il existe d’ailleurs un attachement croissant aux NAC (nouveaux animaux de compagnie), comme les lapins.

De nombreux foyers les considèrent comme des membres de la famille. Ils vivent souvent en liberté dans la maison, ont une alimentation spécifique, et certains vont même chez l’ostéopathe animalier.

Ce type d’incident rappelle que posséder un animal, ce n’est pas juste mignon : c’est une responsabilité quotidienne.

Quelques réflexes à adopter pour éviter ce genre d’accident

Si tu possèdes un animal de compagnie et que tu pars en vacances ou que tu te déplaces chez quelqu’un d’autre, voici quelques bonnes pratiques à suivre : À lire Chien mordeur laissé seul : ce que risque vraiment ce retraité selon la loi

Confie ton animal à un adulte qui saura s’en occuper au quotidien

à un adulte qui saura s’en occuper au quotidien Laisse des instructions claires sur ses besoins (alimentation, eau, exercice)

sur ses besoins (alimentation, eau, exercice) Vérifie chaque pièce en partant et assure-toi que l’animal ne s’y trouve pas

en partant et assure-toi que l’animal ne s’y trouve pas Garde un œil régulier, même à distance, grâce à une caméra ou des nouvelles de la personne qui le garde

C’est tout simple, mais ça peut vraiment faire la différence entre la vie et la mort pour un petit compagnon poilu.

Une histoire qui rappelle qu’un animal n’est pas un objet

Même si l’animal a survécu, cet incident a ouvert un vrai débat sur notre rapport aux animaux. Ce genre d’oubli arrive plus souvent qu’on ne le croit, particulièrement avec les petits animaux comme rongeurs ou poissons, souvent vus comme moins importants.

Mais chaque vie mérite notre attention. Ces histoires, un peu tristes mais sans issue fatale, permettent de replacer les choses en perspective. Même un lapin mérite notre respect.