Abandon sous 38°C : ce que révèle le témoignage choc de ce couple en détresse

Le 11 juin 2024, sur une plage du sud de la France, des promeneurs tombent sur une chienne seule, attachée à un parasol en pleine chaleur. Il fait 38°C. Elle semble abandonnée. Ce jour-là, un couple prend une décision difficile qui scandalise depuis plusieurs jours les amoureux des animaux.

Une chienne abandonnée sous 38°C, en plein soleil

La scène a eu lieu sur la plage du Boucanet, à Le Grau-du-Roi, dans le Gard. Alors qu’il fait une chaleur écrasante, des riverains découvrent une chienne attachée à un parasol, au bord de l’eau. Seule, sans eau ni ombre suffisante, elle semble en détresse. Heureusement, les promeneurs s’en préoccupent rapidement. La gendarmerie intervient. L’animal est placé en sécurité chez un vétérinaire, puis confié à une association animalière locale.

Très vite, les images d’elle circulent sur les réseaux sociaux, accompagnées d’un appel à témoins. Ce type d’abandon, malheureusement trop fréquent en période estivale, suscite aussitôt l’indignation. De nombreux internautes demandent des sanctions.

“Ils n’avaient pas de solution”, mais est-ce une excuse ?

Le couple responsable de l’abandon a été retrouvé moins de 48 heures après les faits. Selon les informations de l’association La Garde-Montante qui a pris en charge l’animal, le couple a expliqué avoir été complètement dépassé par la situation. “C’était notre dernier jour de vacances, on ne savait pas quoi faire, on n’avait pas de solution”, auraient-ils déclaré. Ils disent avoir tenté de trouver un refuge ou un lieu d’accueil pour leur chienne, sans succès. À lire Chien introuvable après le départ : ce couple découvre l’impensable en rentrant chez eux

Ils auraient alors décidé, dans un geste “désespéré”, de l’attacher temporairement sur la plage. Une décision qui choque encore plus quand on sait qu’il faisait plus de 38°C ce jour-là. Les policiers ont constaté que l’endroit était peu ombragé, rendant la situation dangereuse pour l’animal. La version du couple ne convainc pas vraiment les autorités ni l’opinion.

L’association, habituée à gérer des cas d’abandon, rappelle qu’il existe toujours des alternatives, même en pleine période estivale. Pour eux, laisser un animal à cette chaleur, sans surveillance, relève d’un acte de maltraitance.

De lourdes conséquences judiciaires à venir

Ce couple, originaire du nord de la France, risque désormais de faire face à des poursuites. En France, l’abandon d’un animal domestique est un délit puni par la loi. Depuis la loi du 30 novembre 2021 contre la maltraitance animale, les sanctions peuvent aller jusqu’à 3 ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende. La gendarmerie a ouvert une enquête et l’association La Garde-Montante a porté plainte.

Pour la chienne, âgée de 5 ou 6 ans et en bonne santé apparente, une nouvelle vie commence. Elle a été rebaptisée « Ola » par ses sauveurs et plusieurs familles se sont proposées pour l’adopter. Elle semble avoir rapidement repris confiance grâce aux soins apportés par les bénévoles.

Un épisode qui rappelle la réalité des abandons estivaux en France

Chaque été, des milliers d’animaux sont abandonnés en France, souvent pendant les départs en vacances. Selon la SPA, on en recense environ 100 000 par an, dont la moitié pendant la période estivale. Ce cas a été médiatisé car particulièrement choquant — mais il n’est malheureusement pas isolé. À lire Oublié 2 semaines dans une chambre, comment ce lapin a survécu grâce à un simple réflexe

Ce qu’il faut retenir si vous partez en vacances avec un animal :

Anticipez en vous renseignant sur les lieux d’hébergement acceptant les animaux

en vous renseignant sur les Prévoyez un carnet de vaccination à jour et une puce d’identification

à jour et une Pensez à consulter des sites de garde ou à faire appel à un pet-sitter si votre destination ne convient pas à votre compagnon

Ce genre d’histoire nous pousse à nous interroger, une fois de plus, sur nos responsabilités envers les animaux que nous choisissons d’adopter. Ce ne sont pas des objets qu’on laisse derrière soi quand c’est gênant. Ce sont des êtres sensibles, qui comptent sur nous.