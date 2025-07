Abandon de son chien âgé 12 jours : pourquoi elle a préféré rester chez elle

Douze jours dans le noir, sans compagnie ni sortie. C’est ce qu’a vécu une chienne âgée laissée seule dans un appartement par sa propriétaire partie en vacances. Une situation qui a soulevé l’indignation sur les réseaux sociaux, alors que la femme semble avoir agi en connaissance de cause.

Une absence longue… et assumée

L’affaire a été dévoilée par l’association Action Protection Animale. Selon leur récit, l’équipe a été contactée pour une chienne enfermée depuis plusieurs jours sans nouvelles de sa propriétaire. En arrivant sur place, ils découvrent la chienne, âgée, dans un logement plongé dans l’obscurité complète, visiblement épuisée et sans compagnie depuis près de deux semaines.

La propriétaire aurait donc quitté son domicile, laissant l’animal sans solution fiable ni assistant de passage. Lors d’un entretien avec les membres de l’association, elle aurait même expliqué qu’elle n’avait pas voulu l’emmener car « elle préférait rester chez elle ». Une justification choquante que l’appartement était fermé, sans lumière ni sortie possible.

Une forme de négligence reconnue

Ce qui interroge particulièrement, c’est le manque d’organisation autour de l’animal. Selon les informations de l’équipe d’intervention, aucune nourriture visible ni eau potable n’était accessible dans l’appartement. La chienne, seule dans l’obscurité pendant douze jours, présentait des signes manifestes de faiblesse. À lire Abandon sous 38°C : ce que révèle le témoignage choc de ce couple en détresse

Quand l’association l’interroge sur les conditions dans lesquelles elle a laissé l’animal, la femme ne nie pas les faits. Elle explique simplement qu’elle pensait que sa chienne, âgée, serait mieux dans un environnement connu. Mais aucune mesure n’aurait été prise pour s’assurer que quelqu’un la nourrisse pendant son absence.

Intervention et prise en charge rapide

Heureusement, l’histoire prend une tournure plus rassurante grâce à l’intervention rapide d’Action Protection Animale. La chienne a été retirée de l’appartement et transférée dans un lieu sécurisé pour recevoir soins et attention. L’association souligne que, malgré son âge et cet isolement prolongé, elle montre encore de la vitalité.

Cette situation relance la question de la prise en charge des animaux domestiques pendant les départs en vacances. Car même avec les bonnes intentions du monde, laisser un animal sans assistance aussi longtemps, c’est clairement mettre sa santé en danger.

Des solutions existent pour éviter ça

Il est toujours utile de rappeler les différentes options simples qui permettent d’éviter d’en arriver à ce genre de situation :

Faire appel à un pet-sitter ou une pension spécialisée

à un pet-sitter ou une pension spécialisée Demander à un ami ou voisin de confiance de passer régulièrement

ou voisin de confiance de passer régulièrement Utiliser des applications de mise en relation entre propriétaires et familles d’accueil temporaires

de mise en relation entre propriétaires et familles d’accueil temporaires Planifier ses vacances avec son animal, si son état de santé le permet

Ce genre d’affaire montre à quel point un animal, surtout âgé, ne peut pas se débrouiller seul aussi longtemps. C’est une responsabilité qu’on prend pour la vie, pas uniquement quand c’est commode. Et franchement, ça vaut le détour de s’organiser un peu mieux. À lire Chien introuvable après le départ : ce couple découvre l’impensable en rentrant chez eux