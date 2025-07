Chienne trop bruyante en voyage ? Leur solution choque les internautes

Un couple a abandonné leur chienne devant la grille d’un refuge fermé en pleine nuit, laissant seulement une note accrochée au collier de l’animal. L’histoire, rapportée ces derniers jours, a bouleversé les internautes. Le motif ? La chienne aboyait trop dans les hôtels pendant leurs déplacements.

Une scène captée par les caméras du refuge

Cela s’est passé dans l’État de l’Arizona, aux États-Unis. Vers minuit, les caméras de vidéosurveillance d’un refuge appelé Sunshine Dog Rescue ont filmé une voiture s’arrêter doucement devant les grilles. En sort un homme, tenant une laisse. Il y attache une petite chienne noire, visiblement déboussolée, avant de repartir aussi vite qu’il est venu.

Le matin, l’équipe trouve l’animal bien vivant, mais apeuré, attaché à la grille et tremblant. Ils découvrent aussi une note manuscrite autour de son cou qui expliquait, simplement : « Elle aboie trop dans les hôtels, on ne peut plus la garder. Bonne chance. »

La chienne, que le refuge a baptisée Libby, va bien et se remet doucement de ce moment difficile grâce à l'environnement calme et rassurant que lui offre l'équipe du refuge.

Un motif qui soulève beaucoup d’émotion

Les réactions ne se sont pas fait attendre sur les réseaux sociaux. Beaucoup ont exprimé leur colère et leur incompréhension face à ce geste. Il est vrai qu’abandonner un animal pour des raisons liées aux aboiements peut sembler choquant, surtout sans essayer d’autres solutions.

Des internautes ont aussi souligné que certains hôtels acceptent mal les animaux ou exigent un calme absolu, ce qui peut compliquer les choses. Cela dit, d’autres options existent quand on rencontre ce genre de difficultés.

Ce que dit la loi sur l’abandon d’un animal

Aux États-Unis comme en France, l’abandon d’un animal est considéré comme un acte grave, potentiellement passible de sanctions. En France par exemple, abandonner un animal domestique est un délit, avec des peines pouvant aller jusqu’à trois ans de prison et 45 000 euros d’amende.

Les refuges, eux, demandent surtout que les gens aient le réflexe de contacter les structures appropriées avant de poser un animal quelque part sans prévenir. Ils peuvent proposer des solutions temporaires, comme des familles d’accueil ou des conseils pour l’éducation du chien.

La bonne nouvelle : Libby a trouvé une famille

Depuis que l'histoire a été partagée, une vague de soutien s'est levée. Beaucoup ont proposé d'adopter la chienne, touchés par son regard doux et son parcours. Finalement, Libby a été adoptée par une femme vivant en Arizona, qui connaissait déjà bien les besoins des chiens anxieux.

Elle vit désormais dans une maison spacieuse avec jardin, loin des bruits d’hôtel qui la stressaient tant. Apparemment, elle ne fait pratiquement plus de bruit dans ce nouvel environnement calme et sécurisant.

Un rappel important pour tous les propriétaires

Cette histoire est aussi l’occasion de rappeler une chose essentielle : adopter un animal, c’est un engagement à long terme. Certains comportements comme les aboiements peuvent s’améliorer avec du temps, de la patience et les bons conseils.

Pour les voyageurs réguliers, mieux vaut réfléchir en amont à ce que cela implique avec un chien. Des alternatives existent :

Faire appel à un pet-sitter

Trouver des hébergements « pet-friendly » adaptés

Travailler avec un éducateur canin sur les problèmes d’anxiété ou les aboiements

Adopter un chien, c’est génial, mais c’est aussi une responsabilité. Et quand on trouve les solutions adaptées, la vie avec un animal peut être vraiment apaisante… et pleine d’amour.