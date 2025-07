Festival en vue : cette ado abandonne sa chatte pour éviter les galères de camping

L’histoire a de quoi surprendre : avant de se rendre à un festival, une jeune fille a pris la décision de relâcher volontairement sa chatte à la lisière d’une forêt, estimant que l’animal « n’aurait pas aimé faire du camping ». Une initiative étonnante, qui soulève de nombreuses réactions.

Un choix déroutant, assumé par l’adolescente

La scène a eu lieu à la veille d’un événement musical en plein air. Avant d’y participer, une adolescente, accompagnée de ses amies, aurait pris un chemin forestier pour « confier » sa chatte à la nature. Interrogée par un passant choqué, elle a simplement expliqué que l’animal « n’aurait pas du tout aimé faire du camping », comme si l’affaire était entendue.

La jeune fille aurait laissé son animal dans un coin boisé, estimant qu’il s’y sentirait plus libre qu’au milieu des tentes et des enceintes survoltées du festival. Mais cette décision, qu’elle dit avoir prise « pour son bien », n’a pas manqué de faire réagir.

Une vidéo du moment, postée sur les réseaux, montre la chatte miaulant nerveusement tandis que la jeune fille s’éloigne sans se retourner. À lire Chienne trop bruyante en voyage ? Leur solution choque les internautes

Une décision qui crée la controverse

Très vite, les images ont circulé sur les réseaux sociaux. Parmi les réactions, énormément d’internautes se sont indignés. Beaucoup pointent du doigt l’irresponsabilité de cette décision, notamment en raison du grand danger que représente la forêt pour un animal domestique non habitué à la vie sauvage.

Les associations de protection animale ont été alertées et certaines appellent à retrouver cette chatte au plus vite, parlant d’un abandon pur et simple, passible de sanctions.

Pourquoi cet acte choque autant ? Une chatte domestiquée n’a généralement pas les réflexes ni les ressources pour survivre seule en milieu naturel. Elle risque :

de se perdre rapidement

de devenir la proie de prédateurs

de souffrir de la faim ou de blessures

d’être exposée à des maladies ou parasites

Un abandon qui relance le débat sur la place des animaux pendant les vacances

Chaque été, la France enregistre une hausse spectaculaire du nombre d’abandons d’animaux, notamment au moment des départs en vacances. Ce type d’affaire, médiatisée par les réseaux sociaux, met à nouveau en lumière un constat plutôt triste : pour beaucoup, les animaux de compagnie deviennent gênants dès qu’il s’agit de se déplacer.

Et pourtant, de nombreuses alternatives existent pour ceux qui ne peuvent pas voyager avec leur compagnon à quatre pattes. Certaines d’entre elles sont même hyper pratiques : À lire Chienne attachée seule à une station-service : elle pensait bien faire en observant les voitures

faire appel à un pet-sitter ou une pension spécialisée

confier l’animal à un proche

organiser un échange de garde entre voisins ou amis

réserver sur des plateformes qui mettent en relation propriétaires et gardiens d’animaux

Ignores ces options et relâcher un animal comme on se débarrasse de ses bagages n’a rien d’anodin. En France, l’abandon d’un animal est considéré comme un acte de maltraitance, passible d’une amende pouvant atteindre 45 000 euros et jusqu’à trois ans de prison.

Un acte involontairement révélateur

Si l’adolescente n’a peut-être pas agi avec malveillance, son geste en dit long sur le manque de sensibilisation qui entoure la garde des animaux. Elle semblait persuadée d’offrir à sa chatte une sorte de liberté, sans comprendre que celle-ci n’était tout simplement pas préparée à une vie sauvage.

Ce genre d’histoire, même choquante, permet aussi de mettre le doigt sur la nécessité d’une éducation réelle à la responsabilité animale, qu’on soit adulte, ado ou même enfant. Parce qu’adopter un animal, c’est un engagement de tous les jours… et pas seulement quand ça nous arrange.