Chat et nouveau compagnon : comment éviter un abandon brutal

Une chatte d’environ deux ans a été retrouvée abandonnée devant une école à Montpellier, enfermée dans une caisse de transport. Selon le couple qui l’avait adoptée, l’animal ne s’entendait pas avec leur nouveau chat. Cette justification a choqué les associations. Une enquête pour abandon a été ouverte.

Abandonnée au pied d’une école… un matin d’automne

C’est un passant qui a fait la découverte. Devant une école maternelle située dans le quartier Cévennes à Montpellier, une caisse de transport pour animaux repose sur le sol. À l’intérieur, une jeune chatte blanche aux yeux ronds, stressée, visiblement déboussolée. L’homme appelle immédiatement une association locale de protection animale.

C’est l’Arche de Véra, une association montpelliéraine, qui récupère l’animal. “Elle était terrorisée. Elle n’avait ni eau ni nourriture, et a probablement passé toute la nuit là” explique une bénévole. L’histoire aurait pu s’arrêter là, tristement ordinaire dans une région où les abandons d’animaux explosent.

Mais grâce à la puce électronique de la chatte, l'association a pu trouver les anciens propriétaires. Et ce sont leurs explications qui ont laissé tout le monde sans voix.

“Elle ne s’entendait pas avec le nouveau chat”

Lorsque les bénévoles contactent les anciens propriétaires, le couple reconnaît les faits sans détour. Oui, c’est bien leur animal. Non, ils ne comptent pas venir la récupérer. La raison ? “Elle ne s’entendait pas avec le nouveau chat qu’on a adopté récemment.” Une phrase qui a provoqué l’indignation des militants de la cause animale : “Ce n’est pas une excuse. On ne dépose pas un être vivant comme un vieux meuble sous prétexte qu’il ne colle pas au décor” fulmine Élisa, responsable à L’Arche de Véra.

Ce type d’abandon n’est malheureusement pas isolé. Selon la SPA, plus de 100 000 animaux sont laissés-pour-compte chaque année en France, dont beaucoup durant les vacances ou lors de changements de cadre de vie.

Pour l’association, le couple ne l’a pas abandonnée au hasard. Choisir une école n’était certainement pas innocent :

Ils ont sans doute imaginé qu’un parent ou un enseignant allait la voir

ou un allait la voir Et la prendre en charge

Une plainte déposée, le couple encourt des sanctions

Dans ce cas précis, l’Arche de Véra a déposé une plainte pour abandon. Celle-ci a été transmise à la police municipale, qui a ouvert une enquête. Si la justice retient l’abandon comme délit, les propriétaires risquent jusqu’à deux ans de prison et 30 000 euros d’amende.

Ces condamnations sont encore rares, mais les associations espèrent qu'en médiatisant de telles affaires, elles feront évoluer la perception publique. "Ce n'est pas 'juste un chat'. C'est un être sensible, qui souffre, et qu'on rejette comme un objet gênant" insiste Élisa.

Un nouveau départ pour la petite chatte

Heureusement, la chatte va bien. Elle a été examinée par un vétérinaire partenaire et mise à l’abri chez une famille d’accueil. Selon les bénévoles, elle est douce, timide, encore un peu apeurée, mais elle reprend peu à peu confiance. L’association compte la proposer à l’adoption après sa période de convalescence et de sociabilisation.

Et cette fois, pas question de la confier à la première demande. “On veut une famille qui la considérera comme un membre à part entière, avec patience et bienveillance.”

Si vous êtes dans la région et que cette histoire vous émeut, pensez à contacter les refuges locaux. Il y a des douzaines d’animaux comme elle, en attente d’un vrai foyer. Et croyez-moi, leur gratitude est immense.