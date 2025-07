Pourquoi cet homme a enfermé son chien ? Sa défense surprend les enquêteurs

Il a toujours aimé creuser”, s’est justifié un propriétaire après qu’on a retrouvé son chien enfermé plusieurs jours dans un abri de jardin sans aération. L’affaire, qui s’est déroulée dans le Loiret, mobilise aujourd’hui les défenseurs des animaux et relance le débat autour de la maltraitance domestique.

Un chien découvert par hasard, dans un état critique

Ce sont des voisins inquiets qui ont alerté les autorités après avoir entendu des gémissements persistants provenant du jardin. Une fois sur place, les forces de l’ordre et les agents de la SPA ont découvert le chien, un croisé labrador âgé de 4 ans, enfermé dans un abri de jardin totalement clos et sans la moindre ouverture pour l’air ou la lumière.

Selon les premiers témoignages, l’animal était resté au moins trois jours dans cet espace exigu et sombre, sans eau ni nourriture accessible. Il présentait des signes évidents de déshydratation et d’épuisement. L’intervention rapide des secours lui a heureusement permis de survivre.

Un propriétaire dépassé ou irresponsable ?

Le propriétaire, un homme dans la cinquantaine, a tenté de minimiser les faits en expliquant que son chien “avait toujours aimé creuser dans le jardin” et qu’il pensait que l’animal apprécierait “un endroit tranquille”. Cette défense, jugée absurde par les militants pour la cause animale, soulève de nombreuses questions sur l’état de conscience du maître. À lire Chat et nouveau compagnon : comment éviter un abandon brutal

Interrogé par la gendarmerie, il a déclaré n’avoir pas pu s’occuper correctement de son chien pendant quelques jours à cause de problèmes personnels. Pour certains voisins, ce n’est pas la première fois qu’ils entendaient l’animal gémir ou aboyer pendant de longues heures sans interruption.

Les associations de protection animale montent au créneau

La SPA du Loiret, tout comme d’autres collectifs engagés, demande désormais que des poursuites soient engagées. Le chien a été pris en charge par leur refuge partenaire et reçoit actuellement les soins nécessaires.

Les militants rappellent que l’enfermement prolongé sans air, lumière ou eau constitue un acte de maltraitance passible de sanctions. L’article 521-1 du Code pénal français prévoit jusqu’à deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende pour des faits de cruauté envers un animal.

Lors d’un communiqué, la SPA a salué la réactivité des riverains qui ont permis de sauver l’animal à temps. Elle insiste également sur l’importance de ne pas hésiter à signaler toute situation suspecte auprès des autorités.

Ce que dit la loi sur la maltraitance animale

Dans ce type de situation, la justice peut décider du retrait définitif de l’animal à son propriétaire. Une enquête est en cours pour déterminer s’il s’agissait d’un acte isolé ou d’une négligence répétée. À lire Chaleur extrême : que faire si votre animal reste seul pendant une canicule ?

Voici ce que prévoit la législation actuellement :

Toute personne se rendant coupable d’actes de cruauté ou de sévices graves risque 2 ans de prison et une forte amende.

Un juge peut décider d’interdire à un propriétaire de détenir des animaux.

La privation d’eau, de nourriture ou d’accès à l’air et à la lumière est considérée comme un motif suffisant de maltraitance.

Pour des associations comme L214 ou 30 Millions d’Amis, cette affaire rappelle que trop d’animaux souffrent encore dans l’indifférence générale. De nouveaux moyens de prévention et de contrôle sont réclamés.

Un “détail” qui a choqué les enquêteurs

Lors de l’intervention, les agents ont constaté que l’abri de jardin était verrouillé de l’extérieur avec une chaîne, rendant impossible toute sortie pour le chien. Ce “détail” a particulièrement choqué les enquêteurs, qui y voient la preuve d’une volonté délibérée d’isoler l’animal.

Même si le propriétaire continue de parler d’une “erreur de jugement” et nie toute malveillance, les preuves réunies semblent contredire cette version. Affaire à suivre…