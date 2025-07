Cette étudiante laisse sa chienne dix jours sans eau : ce que dit vraiment la loi

Dix jours sans eau, enfermée dans une caisse : une chienne a été retrouvée dans un état critique dans le jardin d’une maison de l’Eure. Face aux accusations, la propriétaire s’est défendue en évoquant une “petite cabane au fond du jardin”. Une explication qui a de quoi interpeller.

Une découverte bouleversante dans l’Eure

C’est à Pont-Audemer, dans le département de l’Eure, que les faits ont été révélés fin avril. Les gendarmes, alertés par une association de protection animale, ont découvert une chienne enfermée dans une caisse de transport, complètement déshydratée. Le plus choquant : elle n’avait ni accès à de l’eau ni à de la nourriture, et ce depuis dix jours. Une période interminable pendant laquelle l’animal aurait pu mourir dans l’indifférence générale.

Lorsqu’ils sont arrivés sur les lieux, les gendarmes ont immédiatement constaté l’état d’abandon de l’animal. Installée dans une cage exiguë, la chienne n’avait aucun moyen de se mouvoir correctement, de sortir ou même de se reposer dignement. Pourtant, sa propriétaire était bien présente sur les lieux.

Une justification pour le moins surprenante

Interrogée sur place, la propriétaire de la chienne a reconnu sans difficulté la situation dans laquelle était son animal. Mais sa réaction a laissé tout le monde pantois. Elle a déclaré que la chienne “avait sa petite cabane au fond du jardin”, comme si cela suffisait à excuser l’état lamentable dans lequel elle se trouvait. Problème : aucune cabane aménagée n’a été trouvée sur les lieux. À lire Pourquoi cet homme a enfermé son chien ? Sa défense surprend les enquêteurs

Les forces de l’ordre ont souligné le caractère grave de cette négligence. D’autant que la chienne n’avait accès à aucune zone d’ombre, ni à de l’eau fraîche, malgré des températures élevées à cette période de l’année. L’excuse de la “cabane au fond du jardin” sonne donc terriblement creux, surtout face à un acte aussi cruel.

Des conséquences à venir pour la propriétaire

Fort heureusement, la chienne a été immédiatement prise en charge par un vétérinaire. Bien que très affaiblie, ses jours ne sont plus en danger grâce à une prise en charge rapide. Elle a ensuite été confiée à un refuge où elle pourra, on l’espère, reprendre des forces et être adoptée par une famille aimante.

De son côté, l’ancienne propriétaire a été convoquée pour répondre de ses actes. Elle devra bientôt comparaître devant la justice pour “privation de soins ayant entraîné une souffrance” sur un animal domestique. Si elle est reconnue coupable, elle risque jusqu’à 3 ans de prison et 45 000 euros d’amende.

Pourquoi ce type d’affaire reste malheureusement courant

Ce genre de situation n’est pas isolé. Les cas de maltraitance ou de négligence animale demeurent encore trop fréquents en France. Chaque année, des milliers d’animaux sont abandonnés, mal nourris, mal logés voire totalement ignorés. L’élément marquant ici, c’est surtout l’absence totale de prise de conscience de la part de la maîtresse.

Heureusement, les comportements évoluent grâce à un meilleur encadrement légal et à l’action de nombreuses associations. Des campagnes d’information rappellent d’ailleurs régulièrement les obligations des propriétaires d’animaux de compagnie. À lire Chat et nouveau compagnon : comment éviter un abandon brutal

Ce triste événement rappelle à quel point il est important de ne pas rester silencieux quand on observe des situations anormales. Un simple signalement auprès d’une association ou de la gendarmerie peut sauver une vie. Dans ce cas précis, grâce à un signalement rapide, la chienne a eu une seconde chance. Et ça, ça vaut le détour.