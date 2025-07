Il abandonne sa chienne par culpabilité : le dilemme déchirant de ce retraité expliqué

« On n’a pas eu le courage de le confier à un refuge ». La phrase résonne encore auprès de ceux qui ont retrouvé cette chienne, seule au bord d’une rivière, abandonnée sans explication. L’histoire, touchante et révoltante à la fois, met en lumière les questions d’abandon animalier, particulièrement en période estivale.

Une chienne laissée seule, attachée près d’une rivière

C’est un promeneur matinal qui l’a découverte, attachée à un arbre non loin d’un sentier en bord de rivière, dans la région de Bourgogne-Franche-Comté. La chienne, une femelle croisée labrador d’environ six ans, semblait calme mais désorientée. Elle avait de l’eau et quelques croquettes soigneusement posées à côté d’elle. Un détail qui indique clairement qu’elle n’était pas là par hasard.

Alertée, la SPA locale a rapidement pris en charge l’animal. Grâce à sa puce électronique, ils ont pu contacter les anciens propriétaires : un couple de retraités vivant à une vingtaine de kilomètres de là. Leur réponse, sans détour : « On n’a pas eu le courage de la confier à un refuge. » Une phrase difficile à avaler pour les bénévoles, d’autant plus que la chienne n’était ni malade ni agressive.

Une décision incomprise, même chez les proches

D’après les voisins du couple, il s’agissait d’un animal bien soigné, toujours promené et rarement laissé seul. Ils expliquent que les problèmes de santé du mari, combinés à une perte de mobilité de sa compagne, auraient motivé le choix d’abandon. Mais même dans ce contexte, rien ne justifie de laisser un animal livré à lui-même ainsi. « Il y a toujours une autre solution », rappelle la présidente de la SPA régionale. À lire Cette étudiante laisse sa chienne dix jours sans eau : ce que dit vraiment la loi

Certaines structures acceptent les abandons sur simple rendez-vous, sans jugement. Il existe également des associations de familles d’accueil temporaires ou des plateformes de mise en relation entre propriétaires. Dans le cas de cette chienne, ces alternatives n’ont tout simplement pas été envisagées. Le couple a reconnu avoir agi dans la panique, submergé par la culpabilité.

Un abandon, même « doux », reste un abandon

Ce qui choque particulièrement dans cette affaire, c’est le soin apparent apporté à la « mise en scène » de l’abandon. Nourriture, eau, ombre… Certains y verront un geste moins cruel, mais pour les associations de protection animale, cela ne change rien. La chienne aurait pu tomber sur des passants mal intentionnés, être emportée par la rivière ou simplement ne jamais être retrouvée.

Abandonner un animal, peu importe les circonstances, est puni par la loi. En France, cela peut entraîner jusqu’à 3 ans de prison et 45 000 euros d’amende. Bien que la plupart des cas ne donnent pas lieu à une peine aussi lourde, cela reste une infraction grave. La SPA a d’ailleurs décidé de porter plainte dans cette affaire, espérant que cela fera réfléchir d’autres propriétaires dépassés par une situation.

Des solutions accessibles pour éviter l’abandon

Heureusement, des dispositifs existent pour accompagner les personnes qui ne peuvent plus garder leur animal. Ce n’est clairement pas une situation facile mais elle peut se régler autrement. Voici quelques ressources utiles en France :

Prendre rendez-vous avec la SPA ou un refuge local pour un abandon encadré

Se tourner vers des groupes de solidarité animale ou des plateformes comme PetAlert, SecondeChance ou Pet Rescue

Contacter des vétérinaires pour des conseils de relogement responsable

Envisager un accueil temporaire chez des amis ou en famille, le temps de trouver une solution plus stable

Ces alternatives permettent à l’animal de ne pas vivre un traumatisme profond et aux maîtres de faire les choses proprement. C’est aussi une manière d’éviter le sentiment de honte ou de regret après coup, qui revient souvent chez ceux qui ont cédé dans un moment de panique. À lire Pourquoi cet homme a enfermé son chien ? Sa défense surprend les enquêteurs

Un nouveau départ possible pour cette chienne

La bonne nouvelle, c’est que cette chienne a depuis été recueillie par une famille d’accueil qui s’occupe d’elle avec beaucoup d’attention. Elle devrait pouvoir être proposée à l’adoption dans les semaines à venir. C’est un soulagement, bien sûr, mais cela aurait pu se terminer autrement.

Cette histoire nous rappelle que chaque été, les refuges observent un pic d’abandons. Pourtant, à l’heure où l’on parle de plus en plus activement de bien-être animal, il devient essentiel de prendre nos responsabilités — même quand cela semble difficile.