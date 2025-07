Ce retraité laisse son chien sans eau 5 jours : « on n’a pas pensé à prévenir quelqu’un »

Un chien laissé sans eau pendant cinq jours dans un appartement vide. C’est ce qu’ont découvert les secours, alertés par des voisins inquiets. Son maître, un retraité parti précipitamment, affirme ne pas avoir pensé à le faire garder. Un oubli dramatique qui soulève de nombreuses questions.

Le silence anormal d’un appartement

L’alerte a été donnée par des voisins, intrigués par l’absence soudaine de leur voisin et surtout par les aboiements répétitifs d’un chien enfermé seul chez lui. Cela faisait déjà plusieurs jours que l’animal se faisait entendre de manière insistante, jour et nuit. Quand son propriétaire, un homme à la retraite, n’a pas été aperçu depuis un moment, et que les bruits continuaient, les habitants de l’immeuble ont décidé de prévenir les forces de l’ordre.

Arrivés sur place, les policiers ont découvert un chien affaibli, seul dans l’appartement, sans eau ni nourriture depuis cinq jours. L’animal a immédiatement été confié à une association de protection animale. Miracle dans ce drame : il était encore en vie. Mais dans un état très préoccupant.

Un départ à l’hôpital mais un oubli majeur

Le retraité a finalement été retrouvé, hospitalisé d’urgence à la suite d’un malaise. Lorsqu’il a été interrogé sur la situation de son chien, il a expliqué être parti précipitamment, totalement absorbé par ses propres soucis de santé. Il aurait oublié de prévenir quelqu’un pour s’occuper de son animal. « On n’a pas pensé à prévenir quelqu’un », aurait-il déclaré, visiblement bouleversé. À lire Cette famille n’a plus payé de factures depuis 10 ans grâce à l’ingéniosité de leur grand-père : “il avait tout prévu, même l’hiver”

Si la détresse personnelle peut expliquer en partie cette négligence, elle ne l’excuse pas totalement. Car même en cas de problème soudain, des automatismes de protection de son animal devraient exister, surtout lorsqu’on est le seul à en avoir la responsabilité.

Des conséquences encore floues pour le propriétaire

Pour l’instant, aucune plainte n’a été déposée par une association, mais des vérifications sont en cours. En France, abandonner ou négliger intentionnellement un animal est puni par la loi et peut conduire à une peine de prison et une amende. Mais chaque cas est étudié individuellement.

Selon les premiers éléments, le retraité n’aurait pas d’antécédent et aurait toujours pris soin de son chien. Ce qui interroge d’autant plus : est-ce un acte isolé, lié à un choc soudain, ou bien existe-t-il des signes de négligence dans le passé que personne n’a remarqués ?

Comment protéger son animal en cas d’urgence ?

Cette histoire rappelle une chose essentielle : un animal dépend entièrement de son maître, y compris en cas d’imprévu. Il est donc important d’anticiper certaines situations. Voici quelques gestes simples à mettre en place dès aujourd’hui :

Prévenir un voisin ou un proche en cas d’absence, même courte.

un voisin ou un proche en cas d’absence, même courte. Laisser une copie des clés chez une personne de confiance.

chez une personne de confiance. Établir un petit document avec les besoins de l’animal (nourriture, fréquence des sorties, traitements).

de l’animal (nourriture, fréquence des sorties, traitements). Penser à des applications ou services de garde d’animaux en cas d’urgence.

Ce genre d’accident, même s’il semble isolé, est plus fréquent qu’on ne l’imagine. Un moment d’inattention, une urgence de santé, et la vie d’un animal peut basculer. Et c’est précisément ce que personne ne souhaite. À lire Abandon de chien : la puce électronique peut vraiment faire la différence