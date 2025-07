Un lampadaire rouillé s’allume seul pendant l’orage : “la mairie ne l’avait pas entretenu depuis 15 ans”

Un phénomène étrange a intrigué plusieurs habitants d’un quartier de banlieue parisienne ce week-end. En pleine nuit d’orage, un lampadaire rouillé depuis longtemps s’est soudainement allumé, sans aucune intervention humaine. Une situation qui, au-delà de l’étonnement, révèle une négligence de plus de 15 ans. Que s’est-il vraiment passé ?

Un éclat de lumière en pleine tempête

C’est pendant un orage particulièrement violent, dans la nuit de vendredi à samedi, que plusieurs riverains d’une rue située à Cergy ont assisté à une scène inhabituelle. Alors que la pluie battait son plein et que le tonnerre grondait, un vieux lampadaire, jusqu’ici éteint depuis des années, s’est brusquement allumé, projetant une lumière blanchâtre et vacillante sur le trottoir détrempé.

“Je l’avais complètement oublié, on pensait même qu’il était déconnecté”, raconte Thomas, résident depuis une dizaine d’années dans le quartier. “Il est là depuis toujours, rouillé, tout tordu… Et d’un coup, paf, il se rallume. Franchement, on a tous eu une petite frayeur.”

Cet événement a rapidement circulé sur les réseaux sociaux locaux, photos à l'appui. Certains y ont vu un bug électrique, d'autres ont ironisé sur un "message de l'au-delà". Mais en creusant un peu plus, l'affaire est loin d'être anodine.

Un oubli long de 15 ans

Interrogée par plusieurs médias et habitants, la mairie a reconnu que ce lampadaire n’avait jamais été entretenu depuis près de 15 ans. Il aurait tout simplement « échappé aux rondes de vérification » lors des précédents audits techniques sur l’éclairage public. Une source en mairie a précisé : “Ce modèle date du début des années 90, il a sans doute été considéré comme hors service à un moment, puis oublié.”

Problème : pendant tout ce temps, personne ne l’a démonté, sécurisé ou officiellement déconnecté. Il est resté branché au réseau, même rouillé, exposé aux intempéries comme aux variations de tension. Résultat, pendant l’orage, un court-circuit combiné à une surtension aurait suffi à le réactiver brièvement.

Des riverains plutôt agacés par la situation

Si l’événement a d’abord suscité la surprise, beaucoup de résidents ont ensuite exprimé leur colère face à cette négligence.

“Que ce lampadaire se rallume tout seul, c’est un détail marrant. Mais ce que ça dit sur l’entretien de notre quartier, c’est autre chose,” explique Nadia, mère de famille. “Je ne veux pas imaginer ce qui se passerait si un câblage mal isolé provoquait un incendie. Pendant ce temps, on nous demande d’éteindre nos guirlandes à 23h pour l’écologie…”

D'autres évoquent le sentiment d'abandon de certains quartiers résidentiels peu fréquentés et peu rénovés depuis longtemps. Un panneau "réparation en attente" a toutefois été installé dès dimanche matin. Le service de voirie a promis un démontage rapide.

Un rappel sur l’importance de l’entretien urbain

Cette histoire pourrait presque prêter à sourire, mais elle met en lumière un sujet sérieux : l’entretien du mobilier urbain et la sécurité électrique en ville. Elle rappelle aussi qu’avec la multiplication d’épisodes météo extrêmes ces dernières années, les installations vétustes deviennent des points de vulnérabilité.

Pour plusieurs communes, cela pourrait sonner comme un rappel utile : il est peut-être temps de réévaluer le parc d’éclairage public, en particulier dans les zones un peu oubliées. Et pourquoi pas en profiter pour investir dans des alternatives plus écologiques et plus fiables ?

En attendant, le lampadaire fantôme a été éteint pour de bon. Cette fois, pour de vrai.