Branchement non déclaré : le décret publié prévoit jusqu’à 1 500 € d’amende pour les contrevenants

Un nouveau décret vient de tomber et il ne fait pas l’unanimité. Désormais, un branchement électrique non déclaré – souvent appelé “branchement sauvage” – pourra être sanctionné par une amende pouvant atteindre 1 500 euros. Une mesure qui suscite déjà beaucoup de réactions, notamment pour son champ d’application assez large.

Un décret pour lutter contre les branchements sauvages

Publié discrètement ces derniers jours, ce nouveau décret du gouvernement vise à encadrer plus fermement les “raccordements sans autorisation préalable aux réseaux d’électricité”. En clair, toute personne installant un branchement électrique sans avoir d’autorisation officielle pourra se faire verbaliser, avec à la clé une amende de 1 500 euros maximum.

L’objectif affiché est de prévenir les risques électriques et les dégradations potentielles sur les réseaux. Ce genre de pratiques peut créer des situations dangereuses pour les installations environnantes, mais aussi pour les techniciens ou les usagers eux-mêmes.

Mais pourquoi maintenant ? Selon les autorités, ce phénomène prend de l'ampleur, particulièrement dans certaines zones urbaines ou sur des chantiers temporaires. Le décret donne ainsi un nouvel outil aux forces de l'ordre pour intervenir plus rapidement en cas de branchement illégal.

Qui peut être concerné par cette contravention ?

Ce décret vise toutes les installations faites sans l’accord du gestionnaire du réseau, que ce soit Enedis ou un opérateur local. Cela concerne :

Les habitants de zones squattées ou campements précaires avec un accès détourné à l’électricité

ou campements précaires avec un accès détourné à l’électricité Certains chantiers ou constructions provisoires ne respectant pas les procédures de raccordement

provisoires ne respectant pas les Des particuliers utilisant une rallonge sur un espace public ou voisin pour un usage domestique

C’est donc assez large, et ça peut toucher aussi bien des situations très précaires que des bricoleurs peu au courant des règles en vigueur.

Le montant de l’amende peut grimper à 3 000 euros en cas de récidive. Et dans certains cas, une coupure immédiate de l’alimentation électrique peut être ordonnée. C’est plutôt radical, et ça fait déjà grincer des dents, notamment du côté de certaines associations.

Un débat sur les implications sociales et pratiques

Sans surprise, cette mesure soulève des tensions. Certaines associations de lutte contre la précarité énergétique reprochent au décret de viser principalement des populations vulnérables, qui n’ont pas toujours accès aux démarches classiques de raccordement.

D'autres estiment qu'au lieu de simplement sanctionner, l'État devrait faciliter les procédures d'accès à l'électricité pour éviter ces situations. Car dans les faits, l'installation d'un branchement officiel peut être longue, coûteuse, et pas toujours adaptée aux contextes de vie mobiles ou non conventionnels.

À l’inverse, plusieurs élus locaux saluent l’arrivée de cette amende. Pour eux, c’est un outil de plus pour maintenir la sécurité des installations publiques et éviter certaines dérives visibles notamment dans les zones urbaines tendues.

Ce nouveau décret pourrait donc faire évoluer les comportements, mais c’est aussi un révélateur de fractures plus profondes sur l’accès à l’énergie et les conditions de logement précaires. Affaire à suivre attentivement.