Hausse des tarifs : ces branchements alternatifs désormais sanctionnés par décret “le texte cible directement ces pratiques”

Depuis le 1ᵉʳ mai, un nouveau décret vient encadrer des pratiques jusqu’ici tolérées mais jugées abusives : certains branchements alternatifs à l’eau, au gaz ou à l’électricité sont désormais sanctionnés. Objectif de cette mesure : protéger les distributeurs face à la multiplication de raccordements non réglementés… et faire payer les raccordés au juste prix.

Des pratiques devenues trop fréquentes

Ce phénomène, longtemps ignoré ou difficilement quantifiable, s’est amplifié ces dernières années. Il concerne les raccordements « alternatifs », autrement dit des branchements réalisés sans contrat, ou par détournement d’une installation existante, souvent dans le but de s’épargner le coût d’un raccordement légal.

Cela peut aller d’un particulier qui relie sa tiny house à l’électricité du voisin, jusqu’à des branchements d’eau réalisés en douce sur le réseau public par des professionnels du bâtiment ou des exploitants agricoles. Le problème, c’est que cela engendre des pertes pour les distributeurs, voire des incidents techniques sur les réseaux.

Un décret pour encadrer et… sanctionner

C’est nouveau, et ça peut surprendre : à partir de maintenant, tout branchement non déclaré, même mobile ou temporaire, peut entraîner des sanctions. Publié fin avril et entré en vigueur le 1ᵉʳ mai, le décret n°2024-370 vient préciser ce que les distributeurs d’eau, de gaz, d’électricité ou de chaleur considèrent officiellement comme des pratiques illégales. À lire Branchement non déclaré : le décret publié prévoit jusqu’à 1 500 € d’amende pour les contrevenants

Ce texte permet aux gestionnaires de réseaux de facturer rétroactivement les consommations non autorisées, et même d’exiger la dépose immédiate des équipements en infraction. En plus, en cas de récidive ou de résistance, des poursuites judiciaires sont désormais possibles.

Pour bien comprendre, voici les situations principalement visées :

Un branchement sauvage depuis une colonne montante dans un immeuble

Une dérivation du compteur d’un voisin, sans autorisation

Une installation temporaire (de chantier ou d’événement) sans demande officielle de raccordement

Toute configuration mobile (tiny house, van aménagé, roulotte) branchée sur le réseau public sans déclaration

Les producteurs d’énergies renouvelables également concernés

Autre cible du décret : les installations illégales de panneaux solaires. Dans les zones rurales ou périurbaines, certains particuliers injectent leur production électrique dans le réseau, sans contrat avec Enedis ou autre gestionnaire. Cela peut sembler anodin, voire vertueux, mais en réalité, cela peut déstabiliser localement l’équilibre du réseau, initialement dimensionné pour la consommation, pas pour la production.

Une régularisation est donc désormais obligatoire. Si vous produisez votre propre électricité et que vous souhaitez l’injecter ou même simplement vous raccorder avec un double usage (revente + consommation), il faudra faire une demande officielle et respecter les normes en vigueur.

Ce que ça change concrètement pour vous

Pour les particuliers, il faudra redoubler de vigilance lorsqu’on fait construire, qu’on aménage un habitat mobile ou qu’on bricole une installation temporaire. Une situation de « zone grise » peut maintenant être requalifiée d’infraction, avec à la clé des régularisations potentiellement salées. À lire Dispositifs ultrason anti-oiseaux interdits en zone Natura 2000 : « ça trouble les autres espèces », les contrevenants risquent une amende

En pratique, cela veut dire que ces petits raccordements entre voisins ou ces branchements de fortune pendant des travaux devront passer par une demande en bonne et due forme auprès de son gestionnaire de réseau, et même parfois l’intervention de professionnels qualifiés.

Ce tour de vis vise clairement à responsabiliser les utilisateurs et à éviter une surconsommation invisible qui pèse sur l’ensemble des factures. Car oui, ces réseaux, même si on ne les voit pas, fonctionnent à l’équilibre. Et chaque branchement compte.