Compteurs EDF en accès libre : “cela représente un risque électrique”, les propriétaires désormais ciblés par les contrôles

L’accès libre à un compteur EDF peut sembler anodin, mais en réalité, cela présente un véritable danger. En France, des contrôles renforcés visent désormais les propriétaires dont les compteurs sont mal sécurisés. La mise en conformité est devenue une priorité à la fois pour garantir la sécurité et pour éviter toute responsabilité légale.

Pourquoi les compteurs EDF posent problème quand ils sont accessibles

Le problème principal avec un compteur EDF situé en accès libre, c’est qu’il reste exposé à des risques non négligeables : manipulations non autorisées, tentatives de fraude, ou encore pire, des accidents. Selon Enedis, cela représente un « risque électrique important », aussi bien pour les occupants que pour les passants. Une mauvaise installation ou une armoire électrique détériorée peut facilement entraîner un court-circuit, voire un départ d’incendie.

Ce type d’exposition concerne d’autant plus les maisons individuelles où le coffret est souvent en façade ou en limite de propriété, parfois ouvert ou fragile. En milieu urbain, certains compteurs situés dans des halls d’immeubles non verrouillés sont également concernés.

Ces dangers sont parfois méconnus, notamment par les propriétaires qui ont hérité de l'installation existante. Pourtant, en cas d'accident, la responsabilité peut retomber sur eux. Il ne s'agit donc pas d'un simple détail technique, mais d'un vrai enjeu de sécurité.

Des contrôles de plus en plus fréquents : qui est concerné ?

Face à ces constats, Enedis lance depuis 2024 une campagne nationale de vérification. Les techniciens sont désormais chargés de repérer les installations non sécurisées et d’en avertir les propriétaires. Le but ? Inciter à effectuer les modifications nécessaires pour garantir un accès protégé uniquement aux agents habilités.

Les logements les plus fréquemment ciblés sont :

les maisons anciennes , où le coffret a parfois vieilli ou n’est plus aux normes

, où le coffret a parfois vieilli ou n’est plus aux normes les résidences secondaires laissées sans entretien plusieurs mois par an

laissées sans entretien plusieurs mois par an les compteurs en extérieur trop facilement accessibles aux passants

Si vous êtes propriétaire d’un bien, permanent ou secondaire, cela vaut le coup de faire vérifier l’état de l’installation. Pas besoin d’attendre un courrier : un simple appel à un électricien qualifié suffit pour savoir si votre compteur est bien sécurisé.

Pourquoi cette vérification devient urgente

C’est un fait, une installation défectueuse n’est plus seulement un souci technique, elle peut aussi être pénalisante. En cas d’accident électrique ou de blessure d’un tiers, l’assurance habitation peut refuser de prendre en charge les frais si une négligence liée à l’installation est prouvée. Et ce n’est pas si rare dans les litiges opposant assureurs et propriétaires.

Autre point à ne pas négliger : des compteurs facilement accessibles peuvent être victimes de fraudes. Dans certains cas, des individus non autorisés ont pu "bidouiller" le système pour manipuler la consommation. Cela peut engendrer des coupures ou des anomalies de facturation et là encore, les propriétaires en paient les conséquences à la place des fraudeurs.

Bon à savoir : si Enedis vous signale une non-conformité, vous avez généralement un délai raisonnable (de quelques semaines à quelques mois) pour effectuer les travaux grâce à un professionnel. Un coffret renforcé ou un cadenas adapté peuvent parfois suffire à régler le problème si l’installation est par ailleurs conforme.

Et si vous êtes locataire ? Ce qu’il faut faire

Même si vous n’êtes pas propriétaire, vous pouvez être concerné. Si vous avez un doute sur la sécurité de votre compteur, surtout s’il est en extérieur ou facilement accessible, vous pouvez en parler à votre bailleur. Ce dernier est chargé de fournir un logement avec une installation sûre.

Les syndics d’immeubles peuvent également être sollicités quand les coffrets sont en parties communes.

À noter : les compteurs Linky, désormais généralisés, sont eux aussi inclus dans cette vague de contrôles, même s’ils sont globalement plus sécurisés par défaut. Toutefois, lorsqu’ils sont mal positionnés ou installés hors d’un local technique fermé, la vigilance reste de mise.

Quelques gestes simples pour renforcer la sécurité

Voici quelques bons réflexes à adopter si votre installation semble exposée :

vérifier que le coffret est bien fermé et verrouillable

et verrouillable s’assurer qu’il n’y a pas de câble apparent voire abîmé

éviter tout stockage de produits inflammables à proximité

à proximité faire appel à un électricien certifié pour toute modification

Ces actions, souvent peu coûteuses, peuvent éviter des incidents et vous mettre en conformité sans stress. C’est donc un coup de cœur prévention, finalement hyper utile, pour la tranquillité de tous.