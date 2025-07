Nourrir les pigeons est désormais interdit dans ces villes : “vous perturbez l’équilibre naturel” selon les nouveaux règlements municipaux

Nourrir les pigeons en ville n’est plus un geste anodin. Plusieurs municipalités françaises durcissent leurs règlements et interdisent désormais cette pratique, avec des amendes à la clé. En cause : la multiplication des pigeons, les risques pour la santé publique et l’impact sur l’environnement urbain.

Des arrêtés municipaux de plus en plus nombreux

Paris, Lyon, Montpellier, Bordeaux, Marseille… De nombreuses villes françaises ont adopté des arrêtés interdisant formellement de nourrir les pigeons dans l’espace public. Cette mesure peut paraître sévère mais elle repose sur des bases très concrètes. D’après les autorités locales, donner à manger aux pigeons favorise leur prolifération, ce qui déstabilise l’écosystème urbain.

Les mairies insistent : attirer les volatiles dans les lieux publics a des conséquences bien réelles. Déjà hyper résistants et très adaptables, les pigeons se regroupent en colonies denses lorsqu’ils sont nourris régulièrement. Cela engendre nuisances sonores, dégradations de bâtiments à cause des fientes, et un stress pour la biodiversité locale.

Une menace invisible mais persistante

Les fientes de pigeons peuvent contenir des agents pathogènes, comme des bactéries ou des champignons dangereux. Même si les risques restent faibles pour une personne en bonne santé, plusieurs municipalités invoquent la prévention sanitaire pour justifier leurs nouvelles règles. Notamment dans des zones fréquentées comme les marchés ou parcs publics. À lire Compteurs EDF en accès libre : “cela représente un risque électrique”, les propriétaires désormais ciblés par les contrôles

Autre argument souvent avancé : l’impact sur les autres espèces. Les pigeons prennent de la place et de la nourriture, empêchant d’autres animaux urbains de s’installer. Résultat : une baisse de diversité à certains endroits. “Vous perturbez l’équilibre naturel”, résume un panneau installé à Lyon.

Ce que vous risquez si vous enfreignez l’interdiction

Si vous pensez encore “mais ils ont l’air affamés”, sachez que la loi ne plaisante pas. Nourrir les pigeons là où c’est interdit peut mener à une amende forfaitaire de 38 à 68 euros, et jusqu’à 450 euros en cas de récidive. Les agents de la police municipale peuvent verbaliser dès la constatation, surtout dans les zones signalées.

Les villes insistent autant sur la prévention que la pédagogie. Des affiches informatives, des messages sur les réseaux sociaux municipaux, et des campagnes à destination des écoles ou maisons de quartiers sont utilisées pour sensibiliser les habitants.

La cohabitation en ville, ça s’apprend

Pour beaucoup, donner du pain ou des graines à un pigeon semble un geste de gentillesse. Mais ce comportement entraîne des effets en chaîne qui nuisent à la qualité de vie en ville. Tout l’enjeu est donc d’apprendre à cohabiter harmonieusement entre humains et animaux urbains.

Certaines initiatives alternatives voient le jour. À Strasbourg, des pigeonniers contraceptifs limitent la population sans violence. À Nantes, des bénévoles réalisent des actions éducatives sur la faune urbaine. En bref, il est possible d’agir efficacement sans nuire aux autres espèces. À lire Hausse des tarifs : ces branchements alternatifs désormais sanctionnés par décret “le texte cible directement ces pratiques”

Ce qu’on peut retenir

Nourrir les pigeons est désormais interdit dans de nombreuses villes françaises.

est désormais interdit dans de nombreuses villes françaises. Cela vise à éviter leur surpopulation et protéger l’ équilibre écologique urbain .

et protéger l’ . Vous risquez une amende si vous enfreignez cette règle.

si vous enfreignez cette règle. Des démarches alternatives misent sur la prévention et la cohabitation raisonnée.

Ce n’est pas toujours facile de changer ses habitudes, surtout quand on apprécie les animaux, mais comprendre les enjeux derrière l’interdiction permet souvent de mieux l’intégrer. Car au fond, le respect du vivant commence aussi par ces petits gestes du quotidien.