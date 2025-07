Ce village isolé depuis 1953 produit 100 % de son énergie grâce à une roue à eau : “on s’est débrouillés seuls”

Depuis plus de 70 ans, un petit village isolé dans le Vaucluse a réussi un pari fou : produire toute son électricité grâce à une simple roue à eau, sans dépendre du réseau national. Une autonomie remarquable portée par une communauté soudée et ingénieuse qui s’est organisée seule, dès les années 1950.

Un village coupé du monde, mais pas de ressources

Le village de Saint-Gens (nom fictif pour l’article) se trouve niché au cœur du massif des Dentelles de Montmirail. Pendant longtemps, il a été difficile d’accès, perché dans une zone escarpée où ni l’électricité, ni l’eau courante ne parvenaient. En 1953, alors que la plupart des communes françaises sombraient doucement dans la modernisation centralisée, les habitants de Saint-Gens ont pris une autre voie. Littéralement.

Déterminés à ne pas attendre l’arrivée d’EDF dans leur région reculée, ils ont bâti eux-mêmes une micro-centrale hydraulique, avec une roue à eau alimentée par un torrent voisin. Encore aujourd’hui, ce système alimente l’ensemble du village en électricité verte.

Une roue, un torrent, et beaucoup de volonté

La roue mesure près de deux mètres de diamètre. Installée sur le cours d'un ruisseau montant du mont Ventoux, elle fonctionne en continu et transforme la force de l'eau en électricité. Aucun câble haute tension, aucun transformateur moderne, juste un mécanisme ancestral, remis au goût du jour avec des matériaux robustes et une maintenance artisanale.

Les villageois ont tout appris sur le tas. À l’époque, sans ingénieurs ni subvention, ils ont utilisé des plans récupérés dans de vieux ouvrages et ont adapté les outils qu’ils avaient sous la main. Par la suite, les générations suivantes ont continué l’entraînement, dans une logique de transmission et d’autonomie. Aujourd’hui encore, les enfants de Saint-Gens savent comment réparer une turbine ou recalibrer un alternateur.

Un exemple d’autonomie énergétique… et humaine

Ce qui impressionne autant que la technologie, c’est l’état d’esprit. Dans ce village d’une trentaine d’habitants, chacun participe et met la main à la pâte. L’énergie est gratuite pour tous. En échange, chacun contribue un peu à son entretien. Changement des roulements, débroussaillage du cours d’eau, contrôle de la tension : tout se fait entre voisins, dans un esprit collectif.

Les équipements ménagers sont choisis en fonction de leur consommation, et les ampoules LED sont devenues la norme bien avant qu’elles ne deviennent populaires ailleurs. Sans parler du fait que depuis des décennies, ce village n’a reçu aucune facture d’électricité. Un bon plan version durable.

Ce modèle local s’imbrique aussi dans une vision plus large de l’environnement. L’eau est utilisée de façon responsable, sans barrage ni retenue artificielle. Et en cas de sècheresse, le village adapte ses usages : pas de gaspillage, pas de machine gourmande à faire tourner en plein après-midi. Une logique de bon sens, qu’on a tendance à oublier ailleurs.

Pourquoi ce modèle fait tant rêver aujourd’hui

Alors que de plus en plus de foyers cherchent à devenir plus autonomes énergétiquement, l'exemple de Saint-Gens attire l'attention. Des étudiants, des ingénieurs ou des passionnés d'écologie passent régulièrement dans la région pour visiter le site. C'est un peu un "coup de cœur" pour ceux qui veulent discuter transition énergétique concrète, sans passer par des installations hors de prix ou une dépendance aux politiques publiques.

Ce village montre qu’avec de la volonté, de l’entraide et un bon vieux système hydraulique, on peut vivre autrement. Et surtout, qu’on peut garder un certain confort, tout en maîtrisant son impact sur l’environnement.

Un modèle inspirant, autant pour sa technique que pour sa philosophie de vie.